"Может, добавить лутбоксы и снизить рейтинг до 3+?": автор Balatro высмеял странное решение PEGI о возрастном рейтинге

Система рейтингов PEGI совсем запуталась. Недавно она поставила карточной игре Balatro рейтинг 18+ из-за «игральных карт». И это при том, что игра — обычный инди-проект без микротранзакций и прочих способов потратить реальные деньги.

Разработчик игры LocalThunk не стал злиться, а просто посмеялся над ситуацией:

«Раз уж PEGI дали нам 18+ за злых игральных карт, может, мне стоит добавить микротранзакции, лутбоксы и настоящие азартные игры — глядишь, понизят рейтинг до 3+, как у EA Sports FC».

В PEGI объяснили своё решение тем, что Balatro якобы учит людей играть в покер. Но тут самое интересное — та же система почему-то считает, что EA Sports FC 25 с её реальными лутбоксами вполне подходит трёхлетним детям. LocalThunk по этому поводу высказался просто:

«Меня куда больше бесит рейтинг 3+ для игр с реальными механиками азартных игр для детей, чем 18+ для Balatro. Если бы другие игры получали правильный рейтинг, я бы спокойно принял этот странный 18+. Красный логотик даже выглядит стильно».