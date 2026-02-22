Обновление 1.1 для Balatro всё ещё находится в разработке

Разработчик-одиночка под псевдонимом LocalThunk опубликовал в своем блоге письмо под названием Bad Grades, приуроченное к двухлетию инди-рогалика. Главным итогом обращения стало подтверждение того, что долгожданное обновление 1.1 по-прежнему находится в активной разработке.

Изначально релиз патча планировался на 2025 год, однако позже автор решил перенести его на 2026-й. По словам разработчика, причиной стало нежелание возвращаться к изматывающим переработкам. После напряженного периода, включавшего выпуск небольшого обновления и мобильной версии игры, он взял паузу, чтобы избежать выгорания, и теперь продолжает работу в более спокойном темпе.

В посте LocalThunk также поделился личной историей. Он вспомнил студенческие годы и рассказал, что оставил обучение на инженерном факультете, осознав, что не хочет связывать жизнь с нелюбимой профессией. Несмотря на не самые высокие оценки, разработчик перевелся на факультет компьютерных наук, следуя интересу к программированию. Именно тогда он создал свои первые проекты, включая генератор ландшафта, тепловые симуляции и прототип глобальной стратегии, над которым работал около двух лет.

Обновление 1.1 будет бесплатным для всех платформ и добавит в игру новые механики и стратегии, расширяющие вариативность прохождения.