PlayStack не станет издателем одного жанра: "Мы не хотим, чтобы нас знали только по Balatro"

Выпущенная в 2024 году Balatro — инновационная карточная игра с элементами roguelite — стала настоящим феноменом и принесла множество наград. Многие проекты попытались повторить её формулу, но PlayStack, издатель хита, не собирается превращаться в студию одного жанра.

В интервью The Game Business генеральный директор PlayStack Харви Эллиотт заявил, что успех Balatro дал компании уверенность и позволил расширить финансирование. Однако он подчеркнул:

«Мы никогда не стремимся к гигантским масштабам. Мы никогда не хотим оказаться в ситуации, когда "ещё одна неделя, ещё одна игра на PlayStack". Это не в нашем стиле. У нас, вероятно, восемь релизов в этом году — это довольно много. Это напряжённо. И это полезно».

Эллиотт также объяснил, почему PlayStack не гонится за стопроцентным успехом:

«Если бы вы занимались только безопасными и прибыльными вещами, вы бы не рисковали так сильно. Независимое издательство и развитие — это прежде всего риск. Речь идёт о том, чтобы иметь идею, которую люди, как правило, не совсем понимают, но она становится феноменальной и захватывает внимание. 85% — это очень хороший показатель; может быть, 70% тоже были бы блестящими. Но 100% — это, вероятно, означает, что мы допускаем ошибки в отборе».

В мае 2026 года компания Integrated Media Company приобрела PlayStack за 125 миллионов фунтов стерлингов. Эллиотт рад, что новый владелец даёт издательству возможность рисковать так, как оно считает нужным.

Таким образом, PlayStack продолжает искать баланс между коммерческим успехом и творческими экспериментами, не желая превращаться в конвейер по производству однотипных игр.