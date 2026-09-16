Создатель Balatro извинился за задержку и рассказал об обновлении 1.1 в которое войдут новые механики и джокеры

С момента релиза Balatro в 2024 году игра практически не менялась, и обновление 1.1 стало одним из самых ожидаемых событий для сообщества. Разработчик LocalThunk, единственный создатель игры (при поддержке ютубера Balatro University), долгое время хранил молчание, но недавно появился в Discord, чтобы прояснить ситуацию.
LocalThunk признал, что зря назвал примерные сроки релиза, особенно учитывая, что он работает над игрой один и без внешнего давления:
«Извините за 2025 год, мне вообще не стоило называть примерные сроки релиза. Я понимаю, как это должно быть неприятно, и мне бы хотелось вернуться в прошлое и вразумить себя. После выхода мобильной версии я так выгорел, что какое-то время не мог даже прикоснуться к игре. К счастью, всё изменилось».
Он также отметил, что не хочет выпускать недоделанное обновление, чтобы не испортить игру, и что сейчас получает огромное удовольствие от работы.
Согласно посту на Reddit (автор trevorade), который обобщил утечки, в патче 1.1 нас ждут:
- Ваучер второго уровня «Lunker».
- Изменённый алгоритм выбора ваучеров: шанс получить ваучер второго уровня будет зависеть от количества собранных ваучеров первого уровня.
- Новая механика «Когда карта вытягивается в руку»: срабатывает как в раундах, так и в колодах Таро и Спектральных колодах. Пример джокера: «Туз в рукаве» — +1 множитель, когда туз попадает в руку.
- Как минимум 4 новых джокера (ранее сообщалось о двух).
- Переработанные синие колышки — разработчику новый вариант нравится больше.
- Флажок в профиле, позволяющий активировать новый контент (ваучеры и джокеры). Достижения останутся доступными.
- Ветка 1.0 в Steam после релиза 1.1 — для поддержки старых модов.
- Никакого Balatro 1.2: после 1.1.0 выйдет только 1.1.1 с исправлениями и балансом, и на этом всё.
- Мультиплеер не планируется.
- В работе используются временные изображения (например, джокер-смайлик «Опрос», который «делает то же самое с картами с картинками»).
LocalThunk считает, что пресса не оценит механику «Когда карта вытягивается в руку», но для опытных игроков она может кардинально изменить потенциал выигрыша.
Конкретная дата выхода 1.1 по-прежнему не называется. Разработчик обещал время от времени появляться в Discord с новостями и, возможно, новыми утечками. Пока же сообщество продолжает ждать — и, судя по реакции, с пониманием относится к задержке.
А за отсутствие русского языка он не хочет извиниться?