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Balatro 20.02.2024
Инди, Карточная, Рогалик
8.3 180 оценок

Создатель Balatro извинился за задержку и рассказал об обновлении 1.1 в которое войдут новые механики и джокеры

KoRnEr KoRnEr

С момента релиза Balatro в 2024 году игра практически не менялась, и обновление 1.1 стало одним из самых ожидаемых событий для сообщества. Разработчик LocalThunk, единственный создатель игры (при поддержке ютубера Balatro University), долгое время хранил молчание, но недавно появился в Discord, чтобы прояснить ситуацию.

Издатель Balatro нашёл игру в день её появления в Steam - тогда у автора было всего несколько подписчиков

LocalThunk признал, что зря назвал примерные сроки релиза, особенно учитывая, что он работает над игрой один и без внешнего давления:

«Извините за 2025 год, мне вообще не стоило называть примерные сроки релиза. Я понимаю, как это должно быть неприятно, и мне бы хотелось вернуться в прошлое и вразумить себя. После выхода мобильной версии я так выгорел, что какое-то время не мог даже прикоснуться к игре. К счастью, всё изменилось».

Он также отметил, что не хочет выпускать недоделанное обновление, чтобы не испортить игру, и что сейчас получает огромное удовольствие от работы.

Испытание "Одно и то же" в Balatro: как собрать билд, который нельзя изменить

Согласно посту на Reddit (автор trevorade), который обобщил утечки, в патче 1.1 нас ждут:

  • Ваучер второго уровня «Lunker».
  • Изменённый алгоритм выбора ваучеров: шанс получить ваучер второго уровня будет зависеть от количества собранных ваучеров первого уровня.
  • Новая механика «Когда карта вытягивается в руку»: срабатывает как в раундах, так и в колодах Таро и Спектральных колодах. Пример джокера: «Туз в рукаве» — +1 множитель, когда туз попадает в руку.
  • Как минимум 4 новых джокера (ранее сообщалось о двух).
  • Переработанные синие колышки — разработчику новый вариант нравится больше.
  • Флажок в профиле, позволяющий активировать новый контент (ваучеры и джокеры). Достижения останутся доступными.
  • Ветка 1.0 в Steam после релиза 1.1 — для поддержки старых модов.
  • Никакого Balatro 1.2: после 1.1.0 выйдет только 1.1.1 с исправлениями и балансом, и на этом всё.
  • Мультиплеер не планируется.
  • В работе используются временные изображения (например, джокер-смайлик «Опрос», который «делает то же самое с картами с картинками»).

LocalThunk считает, что пресса не оценит механику «Когда карта вытягивается в руку», но для опытных игроков она может кардинально изменить потенциал выигрыша.

Конкретная дата выхода 1.1 по-прежнему не называется. Разработчик обещал время от времени появляться в Discord с новостями и, возможно, новыми утечками. Пока же сообщество продолжает ждать — и, судя по реакции, с пониманием относится к задержке.

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Комментарии:  5
Ваш комментарий
Melodic Osrik

А за отсутствие русского языка он не хочет извиниться?

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