Создатель Balatro извинился за задержку и рассказал об обновлении 1.1 в которое войдут новые механики и джокеры

С момента релиза Balatro в 2024 году игра практически не менялась, и обновление 1.1 стало одним из самых ожидаемых событий для сообщества. Разработчик LocalThunk, единственный создатель игры (при поддержке ютубера Balatro University), долгое время хранил молчание, но недавно появился в Discord, чтобы прояснить ситуацию.

LocalThunk признал, что зря назвал примерные сроки релиза, особенно учитывая, что он работает над игрой один и без внешнего давления:

«Извините за 2025 год, мне вообще не стоило называть примерные сроки релиза. Я понимаю, как это должно быть неприятно, и мне бы хотелось вернуться в прошлое и вразумить себя. После выхода мобильной версии я так выгорел, что какое-то время не мог даже прикоснуться к игре. К счастью, всё изменилось».

Он также отметил, что не хочет выпускать недоделанное обновление, чтобы не испортить игру, и что сейчас получает огромное удовольствие от работы.

Согласно посту на Reddit (автор trevorade), который обобщил утечки, в патче 1.1 нас ждут:

Ваучер второго уровня «Lunker» .

. Изменённый алгоритм выбора ваучеров : шанс получить ваучер второго уровня будет зависеть от количества собранных ваучеров первого уровня.

: шанс получить ваучер второго уровня будет зависеть от количества собранных ваучеров первого уровня. Новая механика «Когда карта вытягивается в руку» : срабатывает как в раундах, так и в колодах Таро и Спектральных колодах. Пример джокера: «Туз в рукаве» — +1 множитель, когда туз попадает в руку.

: срабатывает как в раундах, так и в колодах Таро и Спектральных колодах. Пример джокера: «Туз в рукаве» — +1 множитель, когда туз попадает в руку. Как минимум 4 новых джокера (ранее сообщалось о двух).

(ранее сообщалось о двух). Переработанные синие колышки — разработчику новый вариант нравится больше.

— разработчику новый вариант нравится больше. Флажок в профиле , позволяющий активировать новый контент (ваучеры и джокеры). Достижения останутся доступными.

, позволяющий активировать новый контент (ваучеры и джокеры). Достижения останутся доступными. Ветка 1.0 в Steam после релиза 1.1 — для поддержки старых модов.

после релиза 1.1 — для поддержки старых модов. Никакого Balatro 1.2 : после 1.1.0 выйдет только 1.1.1 с исправлениями и балансом, и на этом всё.

: после 1.1.0 выйдет только 1.1.1 с исправлениями и балансом, и на этом всё. Мультиплеер не планируется .

. В работе используются временные изображения (например, джокер-смайлик «Опрос», который «делает то же самое с картами с картинками»).

LocalThunk считает, что пресса не оценит механику «Когда карта вытягивается в руку», но для опытных игроков она может кардинально изменить потенциал выигрыша.

Конкретная дата выхода 1.1 по-прежнему не называется. Разработчик обещал время от времени появляться в Discord с новостями и, возможно, новыми утечками. Пока же сообщество продолжает ждать — и, судя по реакции, с пониманием относится к задержке.