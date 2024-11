Создатель Balatro отправил электронное письмо жюри The Game Awards с просьбой номинировать его игру

На этой неделе были представлены номинанты на премию The Game Awards 2024. Наибольшее внимание привлёк список претендентов на премию Game of the Year, в который вошли не только DLC, но и карточная игра Balatro.

Комментируя этот вопрос, журналист Лоренцо Манкосу с итальянского портала Multiplayer.it, веб-сайта, который является частью жюри The Game Awards, заявил, что это была «жалкая номинация», поскольку создатель Balatro отправил электронное письмо всем судьям с просьбой осуществить его мечту — увидеть, как их игра соревнуется.

Я совершенно не согласен! Я считаю, что это была жалкая номинация. Знаете, почему её номинировали? Потому что автор Balatro отправил всем судьям TGA письмо по электронной почте со словами: «Пожалуйста, осуществите мою мечту и номинируйте игру». Это правда, я получил письмо.

Этот вопрос в конечном итоге вызвал много обсуждений в социальных сетях. Некоторые игроки утверждают, что это подрывает доверие к номинантам, в то время как другие утверждают, что нет никаких проблем с тем, что создатель пытается продвигать свою игру, поскольку решение остаётся за самими порталами.

Участие Balatro в категории «Игра года» выделяется ещё больше, потому что это игра, разработанная одним человеком, который работал над проектом два с половиной года.