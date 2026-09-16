XPG представляет четыре монитора RIFT и APERTURE с частотой обновления от 144 Гц до 240 Гц

XPG пополнила ассортимент мониторов четырьмя новыми моделями. Новинки различаются диагональю, разрешением и частотой обновления, охватывая как широкий спектр игровых сценариев, так и киберспортивные задачи.

Серия Rift: изогнутый флагман и компактный вариант

Rift R34WXC — старшая модель серии. Это 34-дюймовый монитор с изогнутой панелью формата 21:9 и разрешением UWQHD (3440 × 1440). Радиус изгиба 1500R расширяет горизонтальное поле зрения, что особенно актуально для автосимуляторов и игр с открытым миром.

Характеристики:

Частота обновления: 200 Гц

200 Гц Время отклика: 1 мс (MPRT)

1 мс (MPRT) Контрастность: 4000:1

4000:1 Яркость: до 350 нит

до 350 нит Цветовой охват: 93% DCI-P3

Rift R24F4 — компактная модель с 23,8-дюймовой IPS-панелью Full HD (1920 × 1080). Частота обновления — 144 Гц, время отклика — 1 мс (MPRT), охват sRGB — 99%. Монитор позиционируется для повседневных игр и киберсптивных дисциплин.

Серия Aperture: ставка на высокую частоту

В серию Aperture вошли две 27-дюймовые модели с акцентом на высокую частоту обновления.

Aperture A27Q1 оснащён Fast IPS-панелью с разрешением QHD (2560 × 1440) и частотой 210 Гц. Время отклика — 1 мс (MPRT), поддерживается 1,07 млрд цветов и 99% sRGB.

Aperture A27F4 получил IPS-панель Full HD с частотой 240 Гц и временем отклика 1 мс (MPRT). Модель ориентирована в первую очередь на игроков в динамичные шутеры.

Все четыре новинки поддерживают технологию Adaptive Sync для уменьшения разрывов изображения. Цены и даты начала продаж пока не объявлены. Ожидается, что подробности появятся ближе к релизу.