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Balatro 20.02.2024
Инди, Карточная
8.3 104 оценки

YouTube решил, что карточный рогалик Balatro - это азартная игра, и обклеил некоторые видео меткой 18+

Lunersun Lunersun

С 19 марта YouTube начал помечать видео о карточной игре Balatro меткой 18+. Всё из-за обновления правил, где теперь «изображения или продвижение сайтов или приложений онлайн-казино» подлежат возрастным ограничениям. И под раздачу попали каналы вроде Balatro University, чьи видео теперь практически не показываются в рекомендациях

Самое смешное, что Balatro вообще-то не имеет ничего общего с азартными играми — это обычный пасьянс-рогалик, где просто используются покерные комбинации. Вы не тратите деньги на ставки, не играете против казино, просто собираете комбинации карт. Кстати, похожая история уже была с европейским рейтингом PEGI, но там потом всё же убрали ограничение.

"Может, добавить лутбоксы и снизить рейтинг до 3+?": автор Balatro высмеял странное решение PEGI о возрастном рейтинге

Система YouTube, видимо, просто бездумно блокирует всё, где мелькают карты, не разбираясь в контексте. При этом алгоритм работает как попало — только примерно шестая часть видео на канале Balatro University получила ограничения. То есть правила применяются абсолютно рандомно.

Разработчик игры LocalThunk уже успел высказаться по этому поводу:

«Хорошо, что мы защищаем детей от знания того, что такое четыре карты одного ранга, но вместо этого позволяем им смотреть видео открытия кейсов CS».

И ведь правда — контент с реальными деньгами и гемблингом в играх типа CS часто пропускается без проблем. А самое обидное, что YouTube не даёт нормально оспорить решение — все апелляции обрабатывают те же боты, что и навесили ограничения.

9
13
Balatro
20.02.2024
Комментарии: 13
Ваш комментарий
Alex Row

в эпоху расцвета нейронок, рассчитывать на адекватность допотопного алгоритма- ну такое. энивей- хуже алгоритма, чем в фейсбуке я нигде не встречал

8
fortuneismax

А реклама геншина, хонкая ипр это не азартные игры, ну в целом как и ожидалось. Хорошо алгоритмы триггерятся

5
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Ты не понимаешь, это другое

2
SEAL-KillerXXL

Это другое, это детское казино, even kids can play

2
fortuneismax SEAL-KillerXXL

забаньте уже дедпи 47

1
Tiger Goose fortuneismax

А с Райкером Хакери что делать?

0
fortuneismax Tiger Goose

понять простить, их уже человек 6, я уже со счета сбился. Как гидра у которой голова отрастает, если не две.

0
Gridon

А стримы с лутбоксами, где реал крутится, это другое, понимать надо, почти образовательный контент.

2
SoRaS3

Про кейсы это зачёт. ))

1
MORDORR
''YouTube решил, что карточный рогалик Balatro - это азартная игра, и обклеил некоторые видео меткой 18+ ''

Какая трогательная щепетильность. Вот толи дело рутуб; хочешь кишки и казни - кушай. Интересуют док.расстрелы и пытки? - не вопрос. Горы трупов с выпущенными внутренностями? - да не отказывай себе ни в чём! Во где настоящая (тут предполагался мат) демократия! А они цензурят азартные игры....

0
cthulhu42

Как дальше жить, даже не знаю. Что твориться то, просто ужас)))

0
vzglydizugla

Ну так логично. Что авторы хотели, буквально показывая карты? Бот бы и на рулетку в классическом виде так же бы отреагировал.

А к вопросу о кс и тд, там рулетка завуалирована, да и эта погань есть чуть ли не в каждой игре, в онлайнах так повсеместно, называя просто по другому. Можно смело бахать 18+ любой ммо и стримеру.

-1
Scorpion_GamePlay

И правильно сделал. Что просмотры пропали? Дети не могут глянуть это авно? ужас как жалко авторов контента (нет)

-2