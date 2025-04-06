''YouTube решил, что карточный рогалик Balatro - это азартная игра, и обклеил некоторые видео меткой 18+ ''

С 19 марта YouTube начал помечать видео о карточной игре Balatro меткой 18+. Всё из-за обновления правил, где теперь «изображения или продвижение сайтов или приложений онлайн-казино» подлежат возрастным ограничениям. И под раздачу попали каналы вроде Balatro University, чьи видео теперь практически не показываются в рекомендациях
Самое смешное, что Balatro вообще-то не имеет ничего общего с азартными играми — это обычный пасьянс-рогалик, где просто используются покерные комбинации. Вы не тратите деньги на ставки, не играете против казино, просто собираете комбинации карт. Кстати, похожая история уже была с европейским рейтингом PEGI, но там потом всё же убрали ограничение.
Система YouTube, видимо, просто бездумно блокирует всё, где мелькают карты, не разбираясь в контексте. При этом алгоритм работает как попало — только примерно шестая часть видео на канале Balatro University получила ограничения. То есть правила применяются абсолютно рандомно.
Разработчик игры LocalThunk уже успел высказаться по этому поводу:
«Хорошо, что мы защищаем детей от знания того, что такое четыре карты одного ранга, но вместо этого позволяем им смотреть видео открытия кейсов CS».
И ведь правда — контент с реальными деньгами и гемблингом в играх типа CS часто пропускается без проблем. А самое обидное, что YouTube не даёт нормально оспорить решение — все апелляции обрабатывают те же боты, что и навесили ограничения.
в эпоху расцвета нейронок, рассчитывать на адекватность допотопного алгоритма- ну такое. энивей- хуже алгоритма, чем в фейсбуке я нигде не встречал
А реклама геншина, хонкая ипр это не азартные игры, ну в целом как и ожидалось. Хорошо алгоритмы триггерятся
Ты не понимаешь, это другое
Это другое, это детское казино, even kids can play
забаньте уже дедпи 47
А с Райкером Хакери что делать?
понять простить, их уже человек 6, я уже со счета сбился. Как гидра у которой голова отрастает, если не две.
А стримы с лутбоксами, где реал крутится, это другое, понимать надо, почти образовательный контент.
Про кейсы это зачёт. ))
Какая трогательная щепетильность. Вот толи дело рутуб; хочешь кишки и казни - кушай. Интересуют док.расстрелы и пытки? - не вопрос. Горы трупов с выпущенными внутренностями? - да не отказывай себе ни в чём! Во где настоящая (тут предполагался мат) демократия! А они цензурят азартные игры....
Как дальше жить, даже не знаю. Что твориться то, просто ужас)))
Ну так логично. Что авторы хотели, буквально показывая карты? Бот бы и на рулетку в классическом виде так же бы отреагировал.
А к вопросу о кс и тд, там рулетка завуалирована, да и эта погань есть чуть ли не в каждой игре, в онлайнах так повсеместно, называя просто по другому. Можно смело бахать 18+ любой ммо и стримеру.
И правильно сделал. Что просмотры пропали? Дети не могут глянуть это авно? ужас как жалко авторов контента (нет)