''YouTube решил, что карточный рогалик Balatro - это азартная игра, и обклеил некоторые видео меткой 18+ ''

С 19 марта YouTube начал помечать видео о карточной игре Balatro меткой 18+. Всё из-за обновления правил, где теперь «изображения или продвижение сайтов или приложений онлайн-казино» подлежат возрастным ограничениям. И под раздачу попали каналы вроде Balatro University, чьи видео теперь практически не показываются в рекомендациях

Самое смешное, что Balatro вообще-то не имеет ничего общего с азартными играми — это обычный пасьянс-рогалик, где просто используются покерные комбинации. Вы не тратите деньги на ставки, не играете против казино, просто собираете комбинации карт. Кстати, похожая история уже была с европейским рейтингом PEGI, но там потом всё же убрали ограничение.

Система YouTube, видимо, просто бездумно блокирует всё, где мелькают карты, не разбираясь в контексте. При этом алгоритм работает как попало — только примерно шестая часть видео на канале Balatro University получила ограничения. То есть правила применяются абсолютно рандомно.

Разработчик игры LocalThunk уже успел высказаться по этому поводу:

«Хорошо, что мы защищаем детей от знания того, что такое четыре карты одного ранга, но вместо этого позволяем им смотреть видео открытия кейсов CS».

И ведь правда — контент с реальными деньгами и гемблингом в играх типа CS часто пропускается без проблем. А самое обидное, что YouTube не даёт нормально оспорить решение — все апелляции обрабатывают те же боты, что и навесили ограничения.