Рисованный ролевой экшен Baldo: The Guardian Owls вышел на PS5

Студия Naps Team официально сообщила о выходе мультяшной RPG Baldo: The Guardian Owls на PlayStation 5 — игра доступна в PlayStation Store по цене 25 долларов.

Вы будете играть за Бальдо, юного героя, который отправляется в опасное приключение. На пути к победе вы расшифруете таинственное пророчество и измените судьбу. Игра полна сложных головоломок, которые нужно решить, и запутанных подземелий, которые можно исследовать. Вам предстоит открыть невиданные ранее города и познакомиться с их удивительными жителями, сразиться со свирепыми врагами, отыскивать скрытые храмы, таящие в себе магические артефакты.

Baldo: The Guardian Owls впервые была выпущена для PlayStation 4, Xbox One, Switch, PC (через Steam и GOG), а также Apple Arcade 27 августа 2021 года.