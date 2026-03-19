"Проверочная версия" инструментов для моддинга игры Baldur's Gate 3 превратилась в полноценный ремейк первой части

Моддеры работают над изменением оригинальной Baldur's Gate, применяя движок Baldur's Gate 3. Их усилия увенчались успехом после того, как инструменты для моддинга этой РПГ 2023 года прошли «простое тестирование».

Руководитель проекта 786r786 поделился с Rock Paper Shotgun историей возникновения идеи ремейка Baldur's Gate. Вдохновение пришло в сентябре 2024 года, когда на NexusMods появилась версия официальных инструментов для моддинга Baldur's Gate 3 с возможностью разблокировки. Хотя изначально 786r786 не планировал создавать полную переделку игры, он решил воспользоваться новыми инструментами и начал работу над стартовой локацией Baldur's Gate — Кэндлкипом, интегрировав её в Baldur's Gate 3.

По словам 786r786, интерес к моду, который вышел в августе прошлого года, сейчас настолько вырос, что они создали команду моддеров под названием Deathbringer's Reign и планируют полностью переделать игру.

«Я получил множество просьб от поклонников оригинальных игр превратить их в полноценную кампанию, а также предложения от невероятно талантливых моддеров, которые вызвались помочь», — говорит 786r786. «Создание отдельной пользовательской кампании на самом деле немного проще, чем создание дополнения к базовой игре; вам не нужно учитывать невероятно большое количество сценариев, присутствующих в оригинальной BG3, и у вас есть полный контроль над окружением игрока».

Команда Deathbringer's Reign выпустила демоверсию мода Candlekeep, готовящегося к полному ремейку.