Beamdog выпустила DLC с портретами для Baldur's Gate II: Enhanced Edition

Внезапно, спустя много лет после последнего обновления и на волне популярности третьей части франшизы, разработчики из Beamdog решили напомнить о себе и выпустили новое дополнение для культовой RPG Baldur's Gate II: Enhanced Edition. DLC под названием Reflections Of Myth & Valor уже доступно в Steam, GOG и Epic Games Store.
Дополнение предлагает набор из шестнадцати новых портретов для персонажей — восемь мужских и восемь женских. Разработчики с гордостью подчеркивают, что все портреты созданы Майком Сассом, тем самым художником, который отвечал за оригинальные изображения спутников в классической Baldur's Gate. Эти новые изображения призваны расширить возможности кастомизации и охватывают различные классы, расы и мировоззрения, хорошо знакомые поклонникам вселенной Forgotten Realms.
Ценник на это скромное пополнение контента установлен на отметке в 4.99 доллара США. Для российских пользователей Steam цена оказалась несколько гуманнее и составляет 200 рублей, что выгодно отличается от цен в других регионах, если сравнивать через историю цен SteamDB или конвертацию валют. Например, в Казахстане за тот же набор просят 1500 тенге, а пересчет цен из других валют вроде евро или норвежской кроны дает куда большие суммы в рублях. Тем не менее, сама идея платить за набор портретов, пусть и от оригинального художника, может вызвать у некоторых игроков смешанные чувства, особенно учитывая возраст игры и наличие множества бесплатных фанатских портрет-паков, доступных в сети уже долгие годы.
Выход этого DLC, по-видимому, связан с 25-летием оригинальной Baldur's Gate, которое отмечалось в 2023 году, и проведенным тогда конкурсом, где фанаты могли получить шанс увековечить себя в виде портрета от Майка Сасса. Похоже, интерес сообщества подтолкнул Beamdog к созданию полноценного платного набора. Стоит ли такой контент своих денег, каждый решит для себя сам, но сам факт выпуска платных портретов для игры двадцатилетней давности выглядит несколько неоднозначно.
Любимый тип DLC у народа — "Деньги из воздуха".
Не вижу уже смысла в подобных паках - когда уже давно отличные портреты с нужными тебе параметрами можно делать в нейронках.
хоть бы сами нарисовали, это край наглости
Почему в новости не сказано, что такой же загружаемый контент выпустили и для первой части?
К чему это? Огромные паки портретов валяются в сети. Их там не 16, а тысячи.