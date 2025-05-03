Beamdog выпустила DLC с портретами для Baldur's Gate II: Enhanced Edition

Внезапно, спустя много лет после последнего обновления и на волне популярности третьей части франшизы, разработчики из Beamdog решили напомнить о себе и выпустили новое дополнение для культовой RPG Baldur's Gate II: Enhanced Edition. DLC под названием Reflections Of Myth & Valor уже доступно в Steam, GOG и Epic Games Store.

Дополнение предлагает набор из шестнадцати новых портретов для персонажей — восемь мужских и восемь женских. Разработчики с гордостью подчеркивают, что все портреты созданы Майком Сассом, тем самым художником, который отвечал за оригинальные изображения спутников в классической Baldur's Gate. Эти новые изображения призваны расширить возможности кастомизации и охватывают различные классы, расы и мировоззрения, хорошо знакомые поклонникам вселенной Forgotten Realms.

Ценник на это скромное пополнение контента установлен на отметке в 4.99 доллара США. Для российских пользователей Steam цена оказалась несколько гуманнее и составляет 200 рублей, что выгодно отличается от цен в других регионах, если сравнивать через историю цен SteamDB или конвертацию валют. Например, в Казахстане за тот же набор просят 1500 тенге, а пересчет цен из других валют вроде евро или норвежской кроны дает куда большие суммы в рублях. Тем не менее, сама идея платить за набор портретов, пусть и от оригинального художника, может вызвать у некоторых игроков смешанные чувства, особенно учитывая возраст игры и наличие множества бесплатных фанатских портрет-паков, доступных в сети уже долгие годы.

Выход этого DLC, по-видимому, связан с 25-летием оригинальной Baldur's Gate, которое отмечалось в 2023 году, и проведенным тогда конкурсом, где фанаты могли получить шанс увековечить себя в виде портрета от Майка Сасса. Похоже, интерес сообщества подтолкнул Beamdog к созданию полноценного платного набора. Стоит ли такой контент своих денег, каждый решит для себя сам, но сам факт выпуска платных портретов для игры двадцатилетней давности выглядит несколько неоднозначно.