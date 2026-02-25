Легендарные Baldur's Gate 1 и 2 получают обновление почти через 15 лет после выхода Enhanced Editions

Студия Beamdog анонсировала свежий патч для классических RPG Baldur’s Gate 1 и 2, напомнив фанатам, что даже спустя десятилетия она продолжает поддерживать свои культовые проекты. Обновление выходит почти через 15 лет после Enhanced Editions и более 25 лет с момента выхода оригинальных игр.

Обновление Infinity Engine 2.7 уже доступно в бета-версии в Steam, а позже доберётся до мобильных платформ. Основной акцент патча сделан на долгосрочную стабильность, поддержку современных платформ и несколько улучшений удобства для игроков — включая обновлённые облачные сохранения.

Реакция фанатов и разработчиков Baldur’s Gate 3 от Larian Studios была положительной. Издатель Майкл 'Cromwelp' Доус отметил: «Классно видеть людей, которые заботятся о Baldur’s Gate и делают крутые вещи для огромного и разнообразного сообщества».

Хотя Beamdog пока не подтвердил появление обновления на консолях, патч 2.7 не должен ломать существующие модификации, что является традиционной заботой для поклонников серии.

Это обновление напоминает, что классические RPG остаются живыми и любимыми игроками даже спустя десятилетия, а Beamdog продолжает поддерживать наследие Dungeons & Dragons на ПК и мобильных устройствах.