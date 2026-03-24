Обновление движка GemRB 0.9.5 улучшило поддержку Baldurs Gate 2 Enhanced Edition

Разработчики проекта GemRB выпустили версию 0.9.5 для своего движка с открытым исходным кодом. Главной задачей авторов является сохранение доступности классических ролевых игр на современных платформах. Проект призван исправить старые ошибки и предоставить удобную базу для создания пользовательских модификаций.

В сборке 0.9.5 значительно улучшена работа звуковой подсистемы и управления при помощи контроллеров. Производительность поиска пути выросла на значения от 13 до 161 процента для коротких маршрутов, от 48 до 196 процентов для средних и от 68 до 146 процентов для длинных дистанций. Теперь во всех играх доступно масштабирование камеры, которое активируется изменением параметра Zoom Lock на 0 в файлах конфигурации.

Апдейт принес множество улучшений для Icewind Dale 2, и теперь этот проект считается полностью доработанным. Авторы также исправили ошибки в Planescape Torment и улучшили совместимость с официальными переизданиями. Поддержка Baldurs Gate 2 Enhanced Edition пока носит экспериментальный характер, но сюжетную кампанию Shadows of Amn уже можно пройти до конца. Дополнительно разработчики обновили демоверсию и сняли жесткое ограничение в 15 кадров в секунду для создания новых анимаций.