В Baldurs Gate 2 могла появиться сюжетная линия с путешествиями во времени

В ролевой игре Baldurs Gate 2 мог появиться необычный квест. Бывший соруководитель разработки Джеймс Олен рассказал, что изначально планировал добавить в игру механику перемещения во времени и альтернативную реальность.

По задумке геймдизайнера, неизвестный персонаж должен был использовать Планарную сферу для отправки в прошлое. Этот герой помог бы Саревоку, главному антагонисту 1 части серии, одержать победу. В результате злодей стал бы диктатором всего Побережья Мечей. Сам Саревок в итоге появился в дополнении Трон Баала к Baldurs Gate 2, но уже в качестве компаньона.

Джеймс Олен вдохновлялся комиксами Легион супергероев от издательства DC. Сюжет предполагал, что герои осознают неправильность текущей временной шкалы и пытаются найти способ вернуться в исходную реальность. Разработчик отмечал, что масштаб изменений был бы не таким огромным. Альтернативное будущее планировалось показать только в 1 районе Аткатлы под названием Променад Вокин. В этой локации, куда игроки попадают в начале Baldurs Gate 2, авторы собирались изменить абсолютно все детали.

Идея так и не дожила до релиза. Другой соруководитель проекта Кевин Мартенс посчитал, что игра и так перегружена контентом, поэтому попросил коллегу остановиться. К тому моменту Джеймс Олен уже подготовил базовый дизайн квеста, но сценаристы еще не написали ни 1 строчки диалогов. Амбициозная задумка осталась лишь на этапе раннего планирования.