Вышел трейлер масштабной модификации Rebirth для Baldur's Gate II

Энтузиасты продолжают активную работу над глобальным модом Baldur's Gate II: Rebirth и недавно представили публике свежий ролик. Новое видео посвящено демонстрации мрачного подземелья под названием Шахты Минро, которое станет одной из локаций в игре. Данный проект представляет собой полную конверсию для Enhanced Edition и предлагает пользователям совершенно новую историю, никак не связанную с привычной сагой о потомках Баала.

Действие разворачивается в 1371 году по летосчислению Долин на территории королевства Кормир. Сюжет повествует о судьбе бывшего рабе, который против воли оказывается втянут в масштабный конфликт между королями, драконами и забытыми богами. В центре повествования находится таинственный зеленый кинжал, являющийся реликвией с огромной силой. Игрокам предстоит начать свой путь персонажем первого уровня и исследовать обширные территории, включая Королевский лес и детально проработанную столицу Сюзейл.

Разработчики обещают 5 глав сюжетной кампании, прохождение которой может занять от 15 до 50 часов в зависимости от желания игрока изучать мир. В модификации сделан упор на свободу исследования в духе первой части культовой серии. Геймеры смогут создать собственного протагониста, а также собрать отряд из новых спутников, разбросанных по карте мира. Релиз Rebirth предварительно запланирован на второй квартал 2026 года.