Вышел трейлер масштабной модификации Rebirth для Baldur's Gate II

Энтузиасты продолжают активную работу над глобальным модом Baldur's Gate II: Rebirth и недавно представили публике свежий ролик. Новое видео посвящено демонстрации мрачного подземелья под названием Шахты Минро, которое станет одной из локаций в игре. Данный проект представляет собой полную конверсию для Enhanced Edition и предлагает пользователям совершенно новую историю, никак не связанную с привычной сагой о потомках Баала.
Действие разворачивается в 1371 году по летосчислению Долин на территории королевства Кормир. Сюжет повествует о судьбе бывшего рабе, который против воли оказывается втянут в масштабный конфликт между королями, драконами и забытыми богами. В центре повествования находится таинственный зеленый кинжал, являющийся реликвией с огромной силой. Игрокам предстоит начать свой путь персонажем первого уровня и исследовать обширные территории, включая Королевский лес и детально проработанную столицу Сюзейл.
Разработчики обещают 5 глав сюжетной кампании, прохождение которой может занять от 15 до 50 часов в зависимости от желания игрока изучать мир. В модификации сделан упор на свободу исследования в духе первой части культовой серии. Геймеры смогут создать собственного протагониста, а также собрать отряд из новых спутников, разбросанных по карте мира. Релиз Rebirth предварительно запланирован на второй квартал 2026 года.
Прям олдскулы свело. Это мы ждём.
Намечается что то интересное
эхх пересадить бы игру на современный движок(