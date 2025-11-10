Baldur's Gate 2 отмечает 25 лет: разработчики и создатель Forgotten Realms празднуют юбилей культовой ролевой игры

Baldur's Gate 2: Shadows of Amn, одна из самых известных и любимых ролевых игр всех времен, в этом году отпраздновала своё 25-летие. Игра, вышедшая в 2000 году, считается вершиной творчества BioWare, когда студия была синонимом глубокой сюжетной проработки и инновационной RPG. Этому юбилею посвятили праздничное видео на YouTube-канале Slandered Gaming, в котором приняли участие создатель Forgotten Realms Эд Гринвуд, старший дизайнер и сценарист Дэвид Гейдер, а также Трент Остер, бывший технический директор оригинальной Baldur’s Gate II и нынешний генеральный директор Beamdog.

В беседе участники рассказали о создании игры, её развитии и долгосрочном влиянии на жанр. Эд Гринвуд поделился, как вселенная Forgotten Realms обрела жизнь благодаря проекту, а Гейдер вспомнил о ключевых моментах сюжета и механиках, ставших иконой RPG. Трент Остер добавил, как технологические решения и подход к дизайну повлияли на последующие проекты, включая Baldur's Gate III. Особое внимание уделили персонажу Джону Иреникусу, ставшему настоящей иконой игры, а также любовным линиям и влиянию японских RPG, таких как Final Fantasy 7, на их реализацию.

Baldur’s Gate II известна как изометрическая RPG с глубоким сюжетом и богатой системой персонажей, действие которой разворачивается в мире Forgotten Realms. Сегодня её можно пройти в формате Enhanced Edition от Beamdog, где сохранены все классические элементы, но добавлены современные улучшения для удобства игроков.

Празднование 25-летия подчеркнуло влияние Baldur’s Gate 2 на индустрию и культовую роль игры в истории RPG: она не только задала стандарты для жанра, но и заложила основу для новых проектов, продолжая вдохновлять разработчиков и фанатов по всему миру.