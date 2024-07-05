Павел Саско, квест-директор Cyberpunk 2077, захотел попасть в игровую индустрию из-за Baldurs Gate 2

Павел Саско, квест-директор Cyberpunk 2077, признался, что больше всего времени в своей жизни он провел за Baldur's Gate 2: Shadows of Amn. Пройдя игру 5-6 раз, он был очарован вариативностью сюжета и глубиной персонажей, что вдохновило его на карьеру в игровой индустрии. Саско оценивает, что в общей сложности он посвятил BG2 около 1500 часов.

Сейчас он работает над сиквелом Cyberpunk 2077 под кодовым названием Project Orion, где занимает пост заместителя геймдиректора. Недавно стало известно, что продолжение станет более аутентичной.

Стоит отметить, что и франшиза Baldur's Gate не стоит на месте. Разработчики анонсировали, что сентябрьский патч Baldur's Gate III станет последним крупным обновлением. Авторы игры хотят "передать BG3 в руки фанатов" и заняться новыми проектами, один из которых носит кодовое название Excalibur.