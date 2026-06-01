Слухи: Wizards of the Coast готовит ремейки Baldur's Gate 1 и 2 - фанатов могут вернуть к классике перед Baldur's Gate 4

Похоже, Wizards of the Coast действительно собирается вновь сыграть на ностальгии поклонников Dungeons & Dragons. По данным PC Gamer, в компании точно ведётся работа над официальным ремейком Baldur’s Gate 2, а вместе с ним, вероятно, обновят и первую часть культовой RPG от BioWare. Интересно и то, что к проекту якобы причастен бывший разработчик BioWare и один из ведущих дизайнеров Baldur’s Gate 2 Кевин Мартенс.

Пока речь идёт лишь о слухах, а Wizards of the Coast и Hasbro официально ситуацию не комментируют. Но сам факт появления подобных разговоров выглядит вполне логично на фоне огромного успеха Baldur’s Gate 3. После триумфа Larian Studios франшиза снова стала одной из самых обсуждаемых RPG-серий в индустрии, и Hasbro явно не собирается упускать момент.

Главная интрига — масштаб возможных ремейков. Полноценная переработка в духе Baldur’s Gate 3 звучит слишком амбициозно: оригинальные игры огромны по объёму, а перенос их на современный уровень постановки занял бы годы и потребовал колоссального бюджета. Гораздо реалистичнее выглядит вариант с обновлённой графикой, интерфейсом и современными механиками при сохранении основы классических RPG.

Любопытно и то, что будущее серии сейчас выглядит неопределённым. Larian ушла от Baldur’s Gate и Dungeons & Dragons, сосредоточившись на новых проектах, а значит Wizards of the Coast приходится искать способ удержать интерес аудитории. И ремейки первых частей могут стать идеальным «мостом» между Baldur’s Gate 3 и будущей четвёртой частью.

Судя по всему, Hasbro намерена превратить Baldur’s Gate в полноценную медиа-франшизу: помимо игр уже обсуждаются сериал HBO, книги и другие проекты. И если слухи подтвердятся, возвращение в Аткатлу и на Побережье Мечей может оказаться куда ближе, чем многие думали.