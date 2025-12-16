20 миллионов проданных копий Baldur's Gate 3 дают зелёный свет для самых смелых амбиций Larian

Продажи Baldur’s Gate 3 превысили отметку в 20 миллионов копий — к этому рубежу ролевая игра шла почти пять лет. Проект стартовал в раннем доступе в октябре 2020 года, а полноценный релиз состоялся в августе 2023-го, после чего популярность игры начала стремительно расти.
В интервью Bloomberg основатель Larian Studios Свен Винке подчеркнул, что коммерческий успех Baldur’s Gate 3 кардинально укрепил позиции студии. Команда находится в отличном финансовом состоянии и больше не ограничена рамками осторожного планирования. Это позволяет Larian смелее подходить к разработке следующего проекта — новой игры во вселенной Divinity.
Винке также напомнил о роли Tencent, которая владеет миноритарной долей Larian Studios и участвовала в финансировании Baldur’s Gate 3. По его словам, без этой поддержки создание столь масштабной и проработанной RPG было бы значительно сложнее. При этом он отдельно отметил, что Tencent не вмешивается в творческие решения студии и не влияет на процесс разработки, а сотрудничество лишь добавляет уверенности в будущем.
Слабенько, Wukong превысил 20 миллионов копий за месяц, а тут два года понадобилось, плюс 19 из 20 лямов дропнули это непотребство на первом акте, ибо повелись на дешёвые маркетинговые трюки от свинки.
Сравнил тоже великий Вуконг, с какой-то пошаговой инди-парашей.
Вуконг тупо скупили китайцы из-за шумихи и скандалов в сми и просто потому что их много, да и игра как бы китайская и в первую очередь для китайцев.
Ну тогда всратые врата скупили малочисленные фанаты попутно призывая на форумах совершать повторные покупки с твинк аккаунтов, дабы накрутить фейковый рекорд по онлайну. Да и игра как бы бельгийская и в первую очередь для бельгийцов.
Хорошей игре хорошие продажи.
Ну надо же 20 млн.
Классное телосложение у этого ящера, качается что ли? А за него можно играть ?
Да это тёмный соблазн.
Все кто разделает успех игры, могу нас поздравить, мы провели в игре пускай и малый промежуток нашей жизни, но все же крайне интересный!
Да помянем тех, кто остановился на моменте с медведем! Мы не знаем как вы туда дошли, и что вы совершили ради этого, мы искренне вам сочувствуем! Мы будем вас помнить, точно также, как вы больше не когда не забудете момент с медведем.
Уже на 150 часу игру, до сих пор не могу понять о каком медведе все говорят. Предложения о совокуплении с кем-либо настолько очевидны, что промахнуться по отрицательному ответу очень сложно, если ты этого конечно не хочешь
я потратил
И тоже не видал не каких медведей, а эти все время о них твердят)
ранний доступ в 2027, релиз через пару лет, плюс миллион патчей. Карочи увидимся в 2030
30 скоро прилетит, к сожалению.
Что тут ещё сказать - отличной игре отличные продажи.👍
Дитё, ты уроки сделала? Смотри, а то мамка зайдет в комнату с проверкой, а ты фасолинку дрючишь на мультяшных страхолюдин. Будет тебе восхищение))
PS. О, удалила уже, молодец.