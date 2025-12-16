20 миллионов проданных копий Baldur's Gate 3 дают зелёный свет для самых смелых амбиций Larian

Продажи Baldur’s Gate 3 превысили отметку в 20 миллионов копий — к этому рубежу ролевая игра шла почти пять лет. Проект стартовал в раннем доступе в октябре 2020 года, а полноценный релиз состоялся в августе 2023-го, после чего популярность игры начала стремительно расти.

В интервью Bloomberg основатель Larian Studios Свен Винке подчеркнул, что коммерческий успех Baldur’s Gate 3 кардинально укрепил позиции студии. Команда находится в отличном финансовом состоянии и больше не ограничена рамками осторожного планирования. Это позволяет Larian смелее подходить к разработке следующего проекта — новой игры во вселенной Divinity.

Винке также напомнил о роли Tencent, которая владеет миноритарной долей Larian Studios и участвовала в финансировании Baldur’s Gate 3. По его словам, без этой поддержки создание столь масштабной и проработанной RPG было бы значительно сложнее. При этом он отдельно отметил, что Tencent не вмешивается в творческие решения студии и не влияет на процесс разработки, а сотрудничество лишь добавляет уверенности в будущем.