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Baldur's Gate 3 06.10.2020
9.3 7 556 оценок

3D-художник Larian Studios показал рендеры Ортона Юргира из Baldur's Gate 3

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Gruz_
Новости

Артем Шапиро, старший 3D-художник Larian Studios, недавно поделился новой коллекцией "закулисных" рендеров, позволяющих ближе познакомиться с шедевральной игрой студии и одной из величайших игр 2023 года - Baldur's Gate 3.

На личной странице автора на ArtStation опубликованы новые рендеры Ортона Юргира, одного из NPC в BG3, который находится в локации Gauntlet of Shar. По словам художника, модель основана на концепции 3D/2D Generalist Maxime Ponslet и была создана с помощью ZBrush, Substance 3D Designer и Photoshop. Ниже приведены некоторые из рендеров, которыми поделился Артем, другие можно посмотреть по этой ссылке:

Ранее художник также показал мужские и женские головы Dragonborn, наборы доспехов Baldur's Gate 3 и многое прочее.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
-zotik-
Спойлер

в игре он кринжовый, я его уговорил себя пухляка и компашку вспороть, потом ещё у Рафаила заставил его предать, только вовремя бум Рафаила он откис, интересно если он выживет его можно заставить себя ещё раз себя убить))

-1
Baldurs Gate 3 шит игра

в игре он кринжовый, я его уговорил себя пухляка и компашку вспороть, потом ещё у Рафаила заставил его предать, только вовремя бум Рафаила он откис, интересно если он выживет его можно заставить себя ещё раз себя убить))

-5
-zotik- Baldurs Gate 3 шит игра

какой же ты обиженный на жизнь

-1
Baldurs Gate 3 шит игра -zotik-

такой же как и многие здесь

-2
-zotik- Baldurs Gate 3 шит игра

ну ну, почитал я твои коменты и ник твой, бедный ребёнок. можешь не отвечать, зашкварно мне

0
Baldurs Gate 3 шит игра -zotik-

а это тут причём лалка? и то что я написал

-4