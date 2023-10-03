3D-художник Larian Studios показал рендеры Ортона Юргира из Baldur's Gate 3

Артем Шапиро, старший 3D-художник Larian Studios, недавно поделился новой коллекцией "закулисных" рендеров, позволяющих ближе познакомиться с шедевральной игрой студии и одной из величайших игр 2023 года - Baldur's Gate 3.
На личной странице автора на ArtStation опубликованы новые рендеры Ортона Юргира, одного из NPC в BG3, который находится в локации Gauntlet of Shar. По словам художника, модель основана на концепции 3D/2D Generalist Maxime Ponslet и была создана с помощью ZBrush, Substance 3D Designer и Photoshop. Ниже приведены некоторые из рендеров, которыми поделился Артем, другие можно посмотреть по этой ссылке:
Ранее художник также показал мужские и женские головы Dragonborn, наборы доспехов Baldur's Gate 3 и многое прочее.
в игре он кринжовый, я его уговорил себя пухляка и компашку вспороть, потом ещё у Рафаила заставил его предать, только вовремя бум Рафаила он откис, интересно если он выживет его можно заставить себя ещё раз себя убить))
в игре он кринжовый, я его уговорил себя пухляка и компашку вспороть, потом ещё у Рафаила заставил его предать, только вовремя бум Рафаила он откис, интересно если он выживет его можно заставить себя ещё раз себя убить))
какой же ты обиженный на жизнь
такой же как и многие здесь
ну ну, почитал я твои коменты и ник твой, бедный ребёнок. можешь не отвечать, зашкварно мне
а это тут причём лалка? и то что я написал