3D-художник превратил Астариона из Baldur's Gate 3 в живого человека

"Если бы Астарион из Baldur's Gate 3 существовал в реальной жизни, как бы он выглядел?" На этот вопрос недавно ответила художник по персонажам Наталия Судас, также известная как BLU1304, которая представила серию рендеров, демонстрирующих высокореалистичное 3D-изображение самого культового вампира игры.
Цифровая версия Астариона, основанная на игровых пропорциях персонажа, была создана с помощью ZBrush, ZWrap, текстур TexturingXYZ и FlippedNormals, а также RenderMan, программы фотореалистичного 3D-рендеринга Pixar, которую студия использует для рендеринга своих собственных анимационных 3D-фильмов.
Чтобы усилить связь с реальностью, для создания цифрового портрета автор использовала в качестве главного референса реального актера озвучивания персонажа Астариона - Нила Ньюбона, учитывая его черты лица, структуру кожи, шероховатости, родинки и другие детали.
В прошлом BLU1304 успела порадовать своими замечательными работами с такими известными личностями, как Рей Скайуокер, Энакин Скайуокер, Марго Робби, Киану Ривз, Раст Коул из сериала "Настоящий детектив" и Гермиона Грейнджер. Вы можете увидеть всех этих и других персонажей, посетив страницы Натальи в Instagram и на ArtStation.
Сделала в итоге из потрёпанного жизнью вампира слащавого голливудского актёришку. Ждём AI промтеров которые попросят подержать их пиво
Не плохо