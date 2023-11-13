Актер Астариона из Baldur's Gate 3 был близок к завершению карьеры из-за жизненных трудностей, но внезапно получил роль

Актер Нил Ньюбон, сыгравший Астариона в Baldur's Gate 3, был «очень близок к тому, чтобы завершить свою карьеру» и уйти из индустрии, пока не получил роль второго плана в ролевой игре Larian.
10 ноября на фестивале The Golden Joysticks 2023, где Baldur's Gate 3 установила рекорд по количеству завоеванных наград, Ньюбон удостоился награды Golden Joystick как лучший исполнитель роли второго плана. Во время своей благодарственной речи актер рассказал, что в последнее время дела у него шли из рук вон плохо:
Мой путь к играм был тернист, в итоге я разорился, стоял на коленях и на самом деле был очень близок к тому, чтобы уйти из индустрии. Игровая индустрия не дала мне ничего, кроме работы над персонажами, объятий, любви, страсти, отличных друзей, и я просто не знаю, как отблагодарить всех в этой комнате за то, что включили меня в работу над проектом.
Люди подходили ко мне и говорили, что я их вдохновил на то, что справиться со своей собственной травмой. Как человек, переживший собственную травму, я прекрасно понимаю, что они имеют в виду. Что они чувствуют, что их видят игре, они чувствуют, что персонажи их понимают.
Baldur's Gate 3 получила наибольшее количество наград за один вечер за всю 40-летнюю историю Golden Joystick Awards, побив рекорд 2020 года, когда The Last of Us Part 2 и Naughty Dog получили шесть наград.
теперь спрос будет, ведь он не раз показал себя хорошим актером озвучивания
На данный моммент это самый распиаренный гей-актер, получивший оверхдохера уважения и любви))
Но слишком уж он похож на другого актера, и я прям афигеваю от копипастии и голоса и манеры подачи.
Он вроде не гей, у него жена есть и дочь.
Какой нафиг гей-актер? Прежде чем вбрасывать чекай хоть, он не гей у него жена есть.
Да и речь не гейская, а аристократично-манерная. К слову, подобный стиль речи был даже популярен в России хрен вспомню какого века.
Астариона спииииздииили из 70ых
а похоже особенно если убрать видео и только слушать действительно создается ощущение что это астарион
Астарион как личность гов но редкостное Но бля такой живой и все благодаря сценаристам и главное этому актеру что ... Актер озвучки справился со своей работой на 110%
Озвучка у основных героев хорошая, чего не сказать об иллитидах, которые в бою звучат совсем не подходяще и они по идее же бульканьем должны разговаривать или как? И местами голос звучит, как будто герои не посреди леса, а в звукозаписывающей студии.
Илитиды говорят с помощью телепатии
Они не ртом говорят, а телепатически, как ты играешь вообще?)