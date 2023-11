Актер Астариона из Baldur's Gate 3 был близок к завершению карьеры из-за жизненных трудностей, но внезапно получил роль

Актер Нил Ньюбон, сыгравший Астариона в Baldur's Gate 3, был «очень близок к тому, чтобы завершить свою карьеру» и уйти из индустрии, пока не получил роль второго плана в ролевой игре Larian.

10 ноября на фестивале The Golden Joysticks 2023, где Baldur's Gate 3 установила рекорд по количеству завоеванных наград, Ньюбон удостоился награды Golden Joystick как лучший исполнитель роли второго плана. Во время своей благодарственной речи актер рассказал, что в последнее время дела у него шли из рук вон плохо:

Мой путь к играм был тернист, в итоге я разорился, стоял на коленях и на самом деле был очень близок к тому, чтобы уйти из индустрии. Игровая индустрия не дала мне ничего, кроме работы над персонажами, объятий, любви, страсти, отличных друзей, и я просто не знаю, как отблагодарить всех в этой комнате за то, что включили меня в работу над проектом.

Люди подходили ко мне и говорили, что я их вдохновил на то, что справиться со своей собственной травмой. Как человек, переживший собственную травму, я прекрасно понимаю, что они имеют в виду. Что они чувствуют, что их видят игре, они чувствуют, что персонажи их понимают.

Baldur's Gate 3 получила наибольшее количество наград за один вечер за всю 40-летнюю историю Golden Joystick Awards, побив рекорд 2020 года, когда The Last of Us Part 2 и Naughty Dog получили шесть наград.