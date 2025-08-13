Актер из Baldur's Gate 3 до сих пор пытается отойти от своей роли и перестать злобно смеяться

Нил Ньюбон, актер, подаривший свой голос и движения всеобщему любимцу, вампиру Астариону из Baldur's Gate 3, в недавнем интервью рассказал, как глубокое погружение в роль повлияло на его повседневную жизнь. Оказалось, что некоторые манеры харизматичного вампира до сих пор проявляются у актера.

Ньюбон объяснил, что в своей работе он использует методическую актерскую игру, которая подразумевает полное погружение в мир и личность персонажа. По его словам, после завершения работы над ролью наступает своего рода «отходняк».

Бывает своего рода "отходняк", когда ты пытаешься немного стряхнуть с себя персонажа. Некоторые черты определенных персонажей я перенимаю слишком сильно. Иногда мой смех превращается в смех Астариона, что довольно забавно.

— поделился Ньюбон.

Актер также привел в пример другую свою роль — обезьяны Брина из анимационного фильма «Планета обезьян: Последний рубеж». По его словам, когда он злится, у него до сих пор проявляются некоторые манеры, которые были присущи тому персонажу.

Пока актер всё еще пытается распрощаться с Астарионом и миром Baldur's Gate 3, сама игра продолжает жить и получать активную поддержку от разработчиков. Не так давно Larian Studios подтвердила, что не собирается прекращать поддержку проекта и уже готовит расширение для официального инструментария для модов.

Нил Ньюбон ранее заявлял, что готов при удачном случае вернутся в мир Baldur's Gate 3, поэтому возможно ему до конца и не нужно избавляться от привычек Астариона.