Актер из Baldur's Gate 3 до сих пор пытается отойти от своей роли и перестать злобно смеяться

Нил Ньюбон, актер, подаривший свой голос и движения всеобщему любимцу, вампиру Астариону из Baldur's Gate 3, в недавнем интервью рассказал, как глубокое погружение в роль повлияло на его повседневную жизнь. Оказалось, что некоторые манеры харизматичного вампира до сих пор проявляются у актера.
Ньюбон объяснил, что в своей работе он использует методическую актерскую игру, которая подразумевает полное погружение в мир и личность персонажа. По его словам, после завершения работы над ролью наступает своего рода «отходняк».
Бывает своего рода "отходняк", когда ты пытаешься немного стряхнуть с себя персонажа. Некоторые черты определенных персонажей я перенимаю слишком сильно. Иногда мой смех превращается в смех Астариона, что довольно забавно.
— поделился Ньюбон.
Актер также привел в пример другую свою роль — обезьяны Брина из анимационного фильма «Планета обезьян: Последний рубеж». По его словам, когда он злится, у него до сих пор проявляются некоторые манеры, которые были присущи тому персонажу.
Пока актер всё еще пытается распрощаться с Астарионом и миром Baldur's Gate 3, сама игра продолжает жить и получать активную поддержку от разработчиков. Не так давно Larian Studios подтвердила, что не собирается прекращать поддержку проекта и уже готовит расширение для официального инструментария для модов.
Нил Ньюбон ранее заявлял, что готов при удачном случае вернутся в мир Baldur's Gate 3, поэтому возможно ему до конца и не нужно избавляться от привычек Астариона.
