Актер озвучивания Baldur's Gate 3 говорит, что разнообразие будет урезано из видеоигр

С ростом таких компаний, как Sweet Baby Inc., индустрия видеоигр столкнулась с серьезной ответной реакцией на свои принудительные инициативы DEI (diversity, equity, inclusion) в последние годы. Эти практики не просуществовали долго, поскольку серьезная общественная реакция заставила разработчиков отказаться от них.
Актер озвучивания Baldur's Gate 3 также обсудил DEI в видеоиграх и заявил, что теперь разработчики цензурируют свои работы, в которых присутствует разнообразие.
Разнообразие в видеоиграх совершенно нормально, если только оно не навязывается. Это разрушает сюжетную линию и весь поток и структуру игры.
Саманта Беарт, актриса озвучивания Карлаха, недавно дала интервью TheGamer. Они обсудили, как из игр вырезают сюжетные линии, связанные с разнообразием.
Не разоблачая разработчиков, я знаю, что это происходит. Их сюжетные линии были вырезаны, – Исторически сложилось так, что умиротворение – это очень плохо
Они также добавили, что такой разнообразной игре, как Baldur's Gate 3, будет сложно получить зеленый свет в сегодняшних условиях. Тем не менее, по их словам, разнообразие в видеоиграх не исчезнет полностью, поскольку инди-разработчики вряд ли последуют их примеру и сократят сюжетные линии.
Крупные издатели, такие как Amazon, уже начали отказываться от своих программ DEI и «сворачивают устаревшие программы и материалы».
Генеральный директор CI Games также заявил, что DEI привела к закрытию нескольких студий, а также к другим проблемам, и что теперь индустрия корректирует курс после негативной реакции фанатов.
Споры вокруг DEI также сделали разработчиков и актеров озвучки в отрасли уязвимыми для ненависти и негативной реакции со стороны геймеров. Naughty Dog даже начала учебный лагерь для своих актеров, чтобы подготовиться к негативной реакции в сети, которую они получат за свои роли.
baldurs гей 3 тот еще woke трэш
Смешно, что они осознают, что их ЦА, геймерам, в подавляющем большинстве все это не уперлось, но продолжают настойчиво пихать это во все подряд. Что это как не выстрел самим себе в ногу?
а где в балдуре это пихается все подряд?
да везде, там и гг может быть они, и куча геев и тп. Очень грустно что такой крутой разраб делает такой кал
Пропаганда. // Кирилл Путинцев
Если не ошибаюсь, она сама из нестандартных личностей, требующих по отношению к себе употреблять нестандартные местоимения.
да по ней видно, несет ахенею
Проблема не в разнообразии, а в том что это навязывают доходя до маразма
кому навязывают
В Бездну это разнообразие разной мерзости. И тем более как в БГ3, которую делали извращенцы а не люди. Раньше были - Игры. Сейчас - Гумус самого низкого пошиба, из тысяч вышедших за последние годы, хорошо если полтинник наберётся нормальных. Так что, пусть на костёр идут и идёт этот недовольный. По ним всем плачет Молот Ведьм.
База, не люблю нелинейные игры, в которых невозможно получить весь контент за одно прохождение. Тем более если они такие масштабные как BG3
Это разрушает интерес к игре, вызывая лишь рвотные рефлексы
Это не устаревшие программы, это бесполезные программы), потому что не приносят прибыли).
Надо было смотреть на реакцию фанатов сразу после выхода трейлеров,а не на реакцию журнализдов.Для этого существует интернет.Надо было обратить внимание на негативные отзывы игроков,внести корректировки,а не пытаться убедить их, что это "разнообразие" норма,подключая ботов.Боты игру многократно не купят.Вас, дураков, игроки всегда предупреждают о последствиях, но вы репы чесать начинаете, только когда провалы за провалами получаете
Сракман свой пинок под зад тоже получит.Ничему не учатся, и учиться на чужих ошибках не хотят.
а разве есть разнообразие если все должны клепать сопли.
Картинка - это же Сталкер от наркоши Зели ...-))))
ну да помню в масефект 1 прям даже что типа если шепард баба, и мутишь с лиарой, то капец типа алёнка удивлялся, оо вы предпочитаете женщин
а потом уже дальше везде пошло поехало - сплошная гомосятина везде
в масефект 3 ладно если хоть было ещё по +1 гею - пилот и секретарша, а остальные нормальные
то в драгонэйдж 2 и 3 ваще все персы пошли би_сексуалы
а ведь это ваще было ещё 2010-2014 годы
так же и в балдур гей 3, все чисто би
да ещё и нигеры, например даже вилл, и куча эльфонигеров, и ещё и транс персов
вон даже прям куча мод был, что убирал всю повестку из игры
так его на нексусе удалили сразу, только тут на пг он и есть
ваще щас в любой западной игре все романы би_сексуалы всегда
При этом в МЭ3 ты никак не можешь избавиться от глиномеса пилота. А в БГ3 можно слить всю команду, то есть полностью очистить группу от гмосеков:)
Скриншот говорит сам за себя (и всё о тех, кто играет в это). Даже и комментировать ничего не нужно.