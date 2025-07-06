С ростом таких компаний, как Sweet Baby Inc., индустрия видеоигр столкнулась с серьезной ответной реакцией на свои принудительные инициативы DEI (diversity, equity, inclusion) в последние годы. Эти практики не просуществовали долго, поскольку серьезная общественная реакция заставила разработчиков отказаться от них.

Актер озвучивания Baldur's Gate 3 также обсудил DEI в видеоиграх и заявил, что теперь разработчики цензурируют свои работы, в которых присутствует разнообразие.

Разнообразие в видеоиграх совершенно нормально, если только оно не навязывается. Это разрушает сюжетную линию и весь поток и структуру игры.

Саманта Беарт, актриса озвучивания Карлаха, недавно дала интервью TheGamer. Они обсудили, как из игр вырезают сюжетные линии, связанные с разнообразием.

Не разоблачая разработчиков, я знаю, что это происходит. Их сюжетные линии были вырезаны, – Исторически сложилось так, что умиротворение – это очень плохо

Они также добавили, что такой разнообразной игре, как Baldur's Gate 3, будет сложно получить зеленый свет в сегодняшних условиях. Тем не менее, по их словам, разнообразие в видеоиграх не исчезнет полностью, поскольку инди-разработчики вряд ли последуют их примеру и сократят сюжетные линии.

Крупные издатели, такие как Amazon, уже начали отказываться от своих программ DEI и «сворачивают устаревшие программы и материалы».

Генеральный директор CI Games также заявил, что DEI привела к закрытию нескольких студий, а также к другим проблемам, и что теперь индустрия корректирует курс после негативной реакции фанатов.

Споры вокруг DEI также сделали разработчиков и актеров озвучки в отрасли уязвимыми для ненависти и негативной реакции со стороны геймеров. Naughty Dog даже начала учебный лагерь для своих актеров, чтобы подготовиться к негативной реакции в сети, которую они получат за свои роли.