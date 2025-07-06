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Baldur's Gate 3 06.10.2020
Адвенчура, Ролевая, Пошаговая, Вид сверху, Фэнтези
9.4 16 755 оценок

Актер озвучивания Baldur's Gate 3 говорит, что разнообразие будет урезано из видеоигр

KoRnEr KoRnEr

С ростом таких компаний, как Sweet Baby Inc., индустрия видеоигр столкнулась с серьезной ответной реакцией на свои принудительные инициативы DEI (diversity, equity, inclusion) в последние годы. Эти практики не просуществовали долго, поскольку серьезная общественная реакция заставила разработчиков отказаться от них.

Разработчики игр начинают опасаться группы Sweet Baby Inc Detected и пытаются договориться с куратором

Актер озвучивания Baldur's Gate 3 также обсудил DEI в видеоиграх и заявил, что теперь разработчики цензурируют свои работы, в которых присутствует разнообразие.

Разнообразие в видеоиграх совершенно нормально, если только оно не навязывается. Это разрушает сюжетную линию и весь поток и структуру игры.

Саманта Беарт, актриса озвучивания Карлаха, недавно дала интервью TheGamer. Они обсудили, как из игр вырезают сюжетные линии, связанные с разнообразием.

Не разоблачая разработчиков, я знаю, что это происходит. Их сюжетные линии были вырезаны, – Исторически сложилось так, что умиротворение – это очень плохо

Они также добавили, что такой разнообразной игре, как Baldur's Gate 3, будет сложно получить зеленый свет в сегодняшних условиях. Тем не менее, по их словам, разнообразие в видеоиграх не исчезнет полностью, поскольку инди-разработчики вряд ли последуют их примеру и сократят сюжетные линии.

Крупные издатели, такие как Amazon, уже начали отказываться от своих программ DEI и «сворачивают устаревшие программы и материалы».

Создатель серии Ori вновь раскритиковал принудительную политику DEI и сделал мрачный прогноз о будущем игровой индустрии

Генеральный директор CI Games также заявил, что DEI привела к закрытию нескольких студий, а также к другим проблемам, и что теперь индустрия корректирует курс после негативной реакции фанатов.

Споры вокруг DEI также сделали разработчиков и актеров озвучки в отрасли уязвимыми для ненависти и негативной реакции со стороны геймеров. Naughty Dog даже начала учебный лагерь для своих актеров, чтобы подготовиться к негативной реакции в сети, которую они получат за свои роли.

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Комментарии: 21
Ваш комментарий
Madiark

baldurs гей 3 тот еще woke трэш

18
Rey4rtRO

Смешно, что они осознают, что их ЦА, геймерам, в подавляющем большинстве все это не уперлось, но продолжают настойчиво пихать это во все подряд. Что это как не выстрел самим себе в ногу?

9
InkubatorKlef

а где в балдуре это пихается все подряд?

7
SnobbishGhost InkubatorKlef

да везде, там и гг может быть они, и куча геев и тп. Очень грустно что такой крутой разраб делает такой кал

4
Пользователь ВКонтакте

Пропаганда. // Кирилл Путинцев

Tiger Goose

Если не ошибаюсь, она сама из нестандартных личностей, требующих по отношению к себе употреблять нестандартные местоимения.

6
SnobbishGhost

да по ней видно, несет ахенею

1
Talendor3

Проблема не в разнообразии, а в том что это навязывают доходя до маразма

6
InkubatorKlef

кому навязывают

2
Hartelose

В Бездну это разнообразие разной мерзости. И тем более как в БГ3, которую делали извращенцы а не люди. Раньше были - Игры. Сейчас - Гумус самого низкого пошиба, из тысяч вышедших за последние годы, хорошо если полтинник наберётся нормальных. Так что, пусть на костёр идут и идёт этот недовольный. По ним всем плачет Молот Ведьм.

3
Real Slim Shady

База, не люблю нелинейные игры, в которых невозможно получить весь контент за одно прохождение. Тем более если они такие масштабные как BG3

2
Denis Kyokushin
Разнообразие в видеоиграх совершенно нормально, если только оно не навязывается. Это разрушает сюжетную линию и весь поток и структуру игры.

Это разрушает интерес к игре, вызывая лишь рвотные рефлексы

Крупные издатели, такие как Amazon, уже начали отказываться от своих программ DEI и «сворачивают устаревшие программы и материалы».

Это не устаревшие программы, это бесполезные программы), потому что не приносят прибыли).

Генеральный директор CI Games также заявил, что DEI привела к закрытию нескольких студий, а также к другим проблемам, и что теперь индустрия корректирует курс после негативной реакции фанатов.

Надо было смотреть на реакцию фанатов сразу после выхода трейлеров,а не на реакцию журнализдов.Для этого существует интернет.Надо было обратить внимание на негативные отзывы игроков,внести корректировки,а не пытаться убедить их, что это "разнообразие" норма,подключая ботов.Боты игру многократно не купят.Вас, дураков, игроки всегда предупреждают о последствиях, но вы репы чесать начинаете, только когда провалы за провалами получаете

Naughty Dog даже начала учебный лагерь для своих актеров, чтобы подготовиться к негативной реакции в сети, которую они получат за свои роли.

Сракман свой пинок под зад тоже получит.Ничему не учатся, и учиться на чужих ошибках не хотят.

2
VladimirHorrorStudio

а разве есть разнообразие если все должны клепать сопли.

1
Go_Ra

Картинка - это же Сталкер от наркоши Зели ...-))))

3
theatre off tragedy

ну да помню в масефект 1 прям даже что типа если шепард баба, и мутишь с лиарой, то капец типа алёнка удивлялся, оо вы предпочитаете женщин

а потом уже дальше везде пошло поехало - сплошная гомосятина везде

в масефект 3 ладно если хоть было ещё по +1 гею - пилот и секретарша, а остальные нормальные

то в драгонэйдж 2 и 3 ваще все персы пошли би_сексуалы

а ведь это ваще было ещё 2010-2014 годы

так же и в балдур гей 3, все чисто би

да ещё и нигеры, например даже вилл, и куча эльфонигеров, и ещё и транс персов

вон даже прям куча мод был, что убирал всю повестку из игры

так его на нексусе удалили сразу, только тут на пг он и есть

ваще щас в любой западной игре все романы би_сексуалы всегда

Сережаа
в масефект 3 ладно если хоть было ещё по +1 гею - пилот и секретарша, а остальные нормальные

При этом в МЭ3 ты никак не можешь избавиться от глиномеса пилота. А в БГ3 можно слить всю команду, то есть полностью очистить группу от гмосеков:)

Ahnx

Скриншот говорит сам за себя (и всё о тех, кто играет в это). Даже и комментировать ничего не нужно.

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