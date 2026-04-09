Актер, озвучивший Хальсина в Baldur's Gate 3, расхохотался при первом прочтении сценария знаменитой сцены с медведем

С момента выхода Baldur's Gate 3 в ранний доступ, а затем и полноценный релиз, прошло уже немало времени, но игроки и журналисты до сих пор не могут забыть самый нестандартный романтический момент ролевой игры. Недавно актер Дэйв Джонс, подаривший голос друиду Хальсину, который в один прекрасный момент по просьбе игрока может превратиться в огромного медведя для пикантной сцены, рассказал, каково это — работать с подобным нестандартным материалом.

В интервью YouTube-каналу Fall Damage Джонс вспомнил свою искреннюю первую реакцию на ту самую часть сценария. В отличие от кино, актеры дубляжа для BG3 получали тексты реплик лишь за пару дней до начала работы в студии. Чтение шокирующих строчек застало мужчину в общественном транспорте.

Когда я впервые узнал о сцене с медведем, я как раз ехал в поезде в Лондон на одну из сессий записи. Я просматривал выданный сценарий и внезапно просто рассмеялся в голос прямо там. Главной эмоцией был не столько шок, сколько удивление: "Ого, ничего себе... так мы действительно заходим так далеко. Мы реально сделаем это".

— поделился актер.

Студия Larian в тот раз пошла ва-банк, и риск полностью оправдался. Этот откровенно абсурдный сюжетный поворот вызвал колоссальный эффект разорвавшейся бомбы в медиа и стал одной из визитных карточек проекта. Пока отдельная часть игроков пыталась использовать провокационный ролик для создания токсичного инфоповода и выставления претензий авторам ролевой игры, это так и не переросло в настоящий скандал. Подавляющее большинство геймеров, как и сами разработчики проекта, отнеслись к необычной медвежьей любовной линии абсолютно несерьезно, искренне смеясь и просто отрываясь на этом безумном творческом эксперименте.