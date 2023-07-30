Актер озвучки Baldur's Gate 3 раскрыл примерное количество озвученных им реплик ©

Несмотря на то, что главный герой Baldur's Gate 3 в основном молчит во время разговоров с NPC, актер, озвучивающий мужскую версию этого персонажа, рассказал, что записал для проекта "гораздо больше четырехзначного числа" реплик.

Информация о количестве реплик, записанных для главного героя игры (которого многие игроки называют Тав, так как это имя персонажа по умолчанию, если игрок не решит его изменить), основана на нераскрытом до сих пор ряде комментариев в сети, которым уже пять месяцев, сделанных актером озвучивания персонажа Джошем Вичардом. Комментарии актера были обнаружены в субботу пользователем Reddit hellodarknessu.

Конечно, это довольно обширная цифра, поскольку четырехзначное число реплик может составлять от 1 000 до 9 999 озвученных реплик, но тот факт, что Вичард сказал, что число "гораздо больше" этого, похоже, указывает на то, что окончательное число записанных реплик для персонажа будет исчисляться, как минимум, несколькими тысячами. Это особенно интересно, поскольку в сборке раннего доступа Baldur's Gate 3, которая вышла в 2020 году на ПК и содержит первый из пяти актов игры, главный герой, как правило, молчит во время реальных разговоров с неигровыми персонажами, не входящими в его собственную команду. И, похоже, эти разговоры останутся без озвучки и после выхода полной версии игры. На вопрос одного из фанатов (во время оригинальной серии комментариев) о том, были ли озвученные реплики записаны им для "моментов размышления и взаимодействия сторон, а не для всех возможных диалогов", актер озвучки ответил просто: "Да!".

Реакция на обнародование информации о количестве реплик главного героя, похоже, вызвала весьма положительный отклик у тех, кто жаждет сыграть в полную версию игры. "Действительно. Но 4 000 вариаций "уже иду", "я что-то нашел", "ай", "ургх" или "что это?" - это уже хорошо".

"Похоже, мы можем получить реплику практически для каждой возможной ситуации в мире, с индивидуальными репликами для всех заметных странностей", - прокомментировал пользователь Reddit. "Это очень впечатляющее количество, учитывая, что Тав молчит во время диалога!" - добавил другой. "Чувак, каждый крошечный кусочек информации показывает, что масштабы этой игры просто сумасшедшие".

Современные ролевые игры очень сильно зависят от взаимодействия между персонажами, чтобы погрузить игроков в игровой мир. В Интернете уже было много споров между поклонниками Baldur's Gate 3 и грядущей космической ролевой игры Starfield от Bethesda, а игровой директор Starfield Тодд Говард в октябре прошлого года заявил, что его игра уже содержит более 250 000 строк диалогов.

Тем не менее, то, что озвученные реплики были записаны, еще не означает, что они будут использованы в игре, но большое количество реплик, записанных для персонажа, который часто оставался без голоса во время разговоров, заставляет задуматься о том, насколько разговорчивыми будут остальные персонажи Baldur's Gate 3. Нам придется подождать и посмотреть, насколько разговорчивыми станут остальные персонажи, когда полная версия игры выйдет на ПК в ближайший четверг, 3 августа, а на PlayStation 5 - 6 сентября.