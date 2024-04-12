Актеры Baldur's Gate 3 хотели бы вернуться к своим ролям для новых проектов по Dungeons & Dragon

Актеры Baldur's Gate 3 Нил Ньюбон и Амелия Тайлер хотели бы вернуться для новых игр по Dungeons & Dragons или даже в сиквела фильма "Честь среди воров".

В беседе с журналистами Ньюбон сказал, что определенно хотел бы вернуться к Астариону, несмотря на то, что сама компания-разработчик Larian Studios отошла от франшизы Baldur's Gate. Однако издатель Wizards of the Coast выпускает множество других игр по Dungeons & Dragons, и Ньюбон, конечно же, не против появиться в роли Астариона в одной из них.

Большинство персонажей, как только я заканчиваю работу, особенно в долгих работах, а эта была особенно долгой, обычно отделяются друг от друга и говорят: "Отлично, с этим покончено", и я с радостью перехожу к следующей роли. В случае с Астарионом его вайбы все еще живут где-то внутри меня, и я чувствую, что еще не закончил с ним. Но, знаете, это не мой выбор. Надеюсь, в какой-то момент мне удастся его переиграть, и я бы с удовольствием это сделал, но подождем и посмотрим.

Когда Ньюбона спросили, будет ли он заинтересован в том, чтобы сыграть Астариона в каком нибудь фильме по Dungeons & Dragons, он ответил однозначно.

О Боже, да, да, да, да, да, да. Я бы сказал "да".

То же самое можно сказать и о Тайлер, которая озвучивает рассказчицу в Baldur's Gate 3

Да, безусловно. Все, что связано с Dungeons & Dragons или настольными играми, абсолютно точно, я живу ради этого.

В марте 2024 года Larian заявила, что покончила с Dungeons & Dragons, несмотря на оглушительный успех Baldur's Gate 3, вышедшей всего несколькими месяцами ранее. Однако Wizards of the Coast не преминула сообщить о новых играх по Dungeons & Dragons после того, как ролевая игра получила огромную поддержку критиков и игроков.

Среди них кооперативная многопользовательская игра от разработчика Payday 3 компании Starbreeze, игра в виртуальной реальности от создателя Demeo компании Resolution Games и ролевой симулятор выживания от разработчика Disney Dreamlight Valley компании Gameloft Montreal.

Что касается экранизаций, Paramount еще не объявила официально о сиквеле "Подземелья и драконы: Честь среди воров", но Крис Пайн заявил, что он "вполне уверен", что это произойдет. Paramount также заказала восьмисерийный телесериал, что дает больше пространства для возможного появления Астариона или других персонажей Baldur's Gate 3.