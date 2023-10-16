Актеры Baldur's Gate 3 подготовили тематические плейлисты для прослушивания во время игры ©

Актеры озвучки Baldur's Gate 3 не могут забыть о своих любимых персонажах и теперь составили для игроков плейлисты, ориентированные на конкретного персонажа.

Звездный состав, озвучивающий культовую ролевую игру от Larian, постоянно использует свои роли вне игры. Не так давно они сыграли партию в Dungeons and Dragons и теперь перешли к созданию специализированных музыкальных плейлистов. Как говорится, любите свою работу, да?

Так, Нил Ньюбон (Neil Newbon), исполнивший роль вампира Астариона в BG3, решил внести в свой 10-часовой плейлист много рока. От психоделического, расслабляющего тона Doors до умопомрачительной тяжести Disturbed - в этом плейлисте есть все для любителей тяжелого рока. Время звучания самого плейлиста также более чем уместно, ведь Астарион - это вечное существо, бродящее в тенях Фаэруна.

Для плейлиста Хальсина актер Дэйв Джонс, естественно, сделал акцент на пресловутой романтике персонажа, которую игроки могут испытать на собственном опыте. В этом плейлисте много мечтательных мелодий, но особенно выделяется композиция Unholy от Sam Smith, как и должно быть, учитывая друидические обстоятельства Хальсина. В этих композициях глубоко раскрыта двойственная природа мягкого и часто мохнатого гиганта - мечтательного транса и свирепого нечестивого зверя.

Саманта Беарт (Karlach) в своем специализированном плейлисте полностью и идеально отражает то, что значит быть тифлингом-варваром. Тяжелый металл, внутренняя битва и нотки эмо 2000-х - вот что является жемчужиной ее плейлиста.

Наконец, Тим Дауни (Gale) фантастически представляет своего персонажа в своем меланхоличном плейлисте. Переживания Волшебника из Уотердипа, случайно разрушившего мир, прекрасно передаются через многочисленные, заунывные классические композиции.

Baldur's Gate 3 - это феноменальная игра, которая действительно отдает дань уважения старинным ролевым играм прошлых лет. Но ее статус мирового хита, скорее всего, был бы невозможен без работы впечатляющего актерского состава, чьи плейлисты могут дать дополнительное представление о воображаемых, но пугающе реалистичных душах главных героев BG3.