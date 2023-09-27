Актеры озвучки Baldur's Gate 3 собрались вместе, чтобы сыграть в настолку D&D

После августовского релиза Baldur's Gate 3 ее часто сравнивают с настольной игрой Dungeons and Dragons. И поэтому неудивительно, что актеры, которые озвучивали персонажей игры от Larian Studios, собрались вместе, чтобы поиграть в культовую настольную ролевую игру, показав свое мастерство в видеороликах на канале High Rollers DnD.
На момент публикации данной новости вышло два эпизода с участием актеров озвучки, играющих в D&D, продолжительностью чуть более двух часов каждый.
Baldur's Gate 3 доступна для ПК и PlayStation 5. В этом году должна появиться и версия для Xbox Series X|S, правда, о сроках ее выхода пока ничего не сообщается.
Baldur's Gate 3 - пока не играл ,но одобряю!!
Не играл в пошаговые ,но с этой видимо начну🙌
Зачем собрались? Сидели бы дома и играли бы бг3 за компом
Просто так, скину вам красивую ШадоуХарт
Ого бубсы, хочу их целовать сосать обнимать ласкать боже я пошел на порно сайт
Лучше в бордель сходи, порносайт не поможет - там можно лишь смотреть, но не трогать
Я сколько раз смотрел, ниразу не решился воспользоваться данной услугой. Есть опыт реального секса, но мне важна любовь, чувства.
Да какая разница, если в этой игре все фейковое. Искуственно раздутый хайп. А на деле. Больше 50 процентов игроков, даже первый акт не осилили, ну а завершили игру лишь 12 процентов, которые теперь воняют о своем никчемном шедевре. Что и требовалось доказать. Нисшевый высер заманивший лохов дешёвыми маркетинговыми трюками и выходками.