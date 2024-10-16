Актеры озвучки Baldur's Gate 3 узнали о секс-кукле Астариона за $22 000

Актер Нил Ньюбон, озвучивший Астариона в Baldur's Gate 3, знает о секс-кукле за $22 тыс. (2,1 млн рублей по текущему курсу ЦБ без учета НДС), созданной по образу его персонажа. Он упомянул о ее существовании во время выступления на конференции RetroGameCon и отметил, что не против подобного «творчества» фанатов.

Коллеги Ньюбона, включая Дженнифер Инглиш, озвучившую Шедоухарт, также отреагировали на секс-куклу и удивились ее высокой стоимости. Ньюбон в шутку предположил, что за такую сумму кукла должна хотя бы воспроизводить музыку из Baldur's Gate 3.

Фанаты отреагировали на шутки актеров озвучки. Игроки рады, что Ньюбон с юмором отнесся к такой необычной вещи. На появление секс-куклы отреагировал даже глава Larian Свен Винке, а представители студии попросили включить ее покупку в расходы компании.

О секс-кукле Астариона рассказала одна из фанаток Baldur's Gate 3. Игрушку для взрослых выполнили по ее заказу, однако девушку результат не совсем удовлетворил — производитель внес небольшие коррективы в дизайн головы персонажа.