Актриса Baldur's Gate 3 поддержала сериал по игре и доверяет шоураннеру

Обсуждение экранизации Baldur’s Gate 3 продолжает набирать обороты, и к нему присоединяются актёры оригинальной игры. Дженнифер Инглиш, известная по роли Шэдоухарт, высказалась о будущем сериале и дала понять, что настроена позитивно.

По словам актрисы, она с интересом ждёт проект и уверена в его качестве благодаря участию Крейга Мэйзина. Инглиш отметила его успешный опыт и подчеркнула, что он умеет работать с серьёзными историями, что может сыграть ключевую роль в адаптации.

Дополнительное доверие у неё вызывает тот факт, что Мэйзин знаком с оригинальной игрой и является её поклонником. По мнению актрисы, это увеличивает шансы на то, что сериал сможет сохранить атмосферу и дух первоисточника.

Пока что детали проекта остаются неизвестными. Не сообщается, вернутся ли актёры озвучки к своим ролям, а также какие именно сюжетные линии будут выбраны для экранизации, учитывая множество возможных развилок в игре.

Известно лишь, что работа над сериалом начнётся позже — после завершения текущих проектов шоураннера. Поэтому в ближайшее время новых подробностей ждать не стоит.