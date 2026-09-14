Актриса Девора Уайлд удивилась, почему фанаты ненавидят Лаэзель из BG3, но прощают Кли из Expedition 33

Актриса озвучивания Девора Уайлд обратила внимание на поразительный контраст в том, как игровое сообщество принимает её героинь из крупных RPG. Речь идет о Кли из Clair Obscur: Expedition 33 и Лаэзель из Baldur’s Gate 3. Несмотря на схожий сложный характер обеих девушек, геймеры относятся к ним совершенно по-разному.
В интервью порталу IGN Уайлд призналась, что удивлена такой избирательности аудитории. По её словам, к действиям Кли игроки относятся значительно лояльнее, чем к поведению гитьянки из хита Larian Studios.
«Я заметила, что, несмотря на всю неоднозначность Кли, люди относятся к ней гораздо терпимее — намного терпимее, чем к Лаэзель. И я нахожу это просто поразительным», — поделилась актриса.
Актриса отметила, что в случае с Кли среди фанатов доминирует сопереживание. Игроки склонны оправдывать её холодность тем, что она — «единственный здравомыслящий член семьи», который пытается спасти близких в опасном нарисованном мире. В то же время Лаэзель с её резкими высказываниями игроки с ходу клеймили как «просто жестокую и злую».
Разница в симпатиях закономерна: если Кли совершает жесткие поступки ради общего блага, то Лаэзель в начале истории преследует исключительно эгоистичные цели и открыто презирает игрока. Из-за этого токсичного барьера и острого языка многие геймеры попросту отказываются от компании гитьянки в самом начале прохождения, так и не добравшись до её глубокого раскрытия и арки искупления в поздних актах игры.
Родиться женщиной и не понимать что за одно и то же поведение к жирным/стройным , красивым / некрасивым отношение буднт разным
В рамках сеттинга и особенностей свой расы она норм тиммейт, да и при романе раскрывается в лучшем свете
Остальные женщины в отряде слишком соевые, особенно Шадоухарт.
Но тут мне кажется актриса чутка на приколе, я бы не сказал что ее кто то сильно хейтит, небось как обычно увидела три гневных поста, заплакала и посчитала это ненавистью