Актриса Орин из Baldur's Gate 3 рассказала о самых безумных репликах своей героини

Мэгги Робертсон, известная по роли Леди Димитреску в Resident Evil Village, призналась, что самые странные и провокационные реплики в её карьере ей пришлось озвучивать именно для Baldur’s Gate 3. В интервью с актёром Дэвидом Хейтером, известным как голос Солида Снейка из серии Metal Gear Solid, Робертсон рассказала, что характер Орин, одной из ключевых антагонисток игры, позволил сценаристам выйти за рамки привычного и создать по-настоящему шокирующие диалоги.

По словам актрисы, Орин — персонаж хаотичный, кровожадный и одновременно притягательный, а её реплики порой доходили до откровенного безумия. Среди наиболее запоминающихся строк — издевательские оскорбления и жестокие угрозы, которые, как отмечает Робертсон, стали одними из самых сложных и необычных в её карьере. Сравнивая роли, она признала, что даже эксцентричная Леди Димитреску уступает Орин по уровню «безумной энергии» и непредсказуемости.

«Грязная, свиноротая обманщица» — это оскорбление высшей категории в её устах. «Я превратила их уродливые мысли в фарш, и если они посмеют вернуться, я выпущу им кишки» — это угроза высшей категории по мнению самой актрисы.

Напомним, ранее про свой актёрский опыт в Baldur's Gate 3 рассказал Нил Ньюбон. Его не столько зацепили реплики своего персонажа, сколько манера поведения. Актёр до сих пор пытается избавиться от злобной ухмылки Астариона.