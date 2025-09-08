Актриса Орин из Baldur's Gate 3 рассказала о самых безумных репликах своей героини

Мэгги Робертсон, известная по роли Леди Димитреску в Resident Evil Village, призналась, что самые странные и провокационные реплики в её карьере ей пришлось озвучивать именно для Baldur’s Gate 3. В интервью с актёром Дэвидом Хейтером, известным как голос Солида Снейка из серии Metal Gear Solid, Робертсон рассказала, что характер Орин, одной из ключевых антагонисток игры, позволил сценаристам выйти за рамки привычного и создать по-настоящему шокирующие диалоги.
По словам актрисы, Орин — персонаж хаотичный, кровожадный и одновременно притягательный, а её реплики порой доходили до откровенного безумия. Среди наиболее запоминающихся строк — издевательские оскорбления и жестокие угрозы, которые, как отмечает Робертсон, стали одними из самых сложных и необычных в её карьере. Сравнивая роли, она признала, что даже эксцентричная Леди Димитреску уступает Орин по уровню «безумной энергии» и непредсказуемости.
«Грязная, свиноротая обманщица» — это оскорбление высшей категории в её устах. «Я превратила их уродливые мысли в фарш, и если они посмеют вернуться, я выпущу им кишки» — это угроза высшей категории по мнению самой актрисы.
Напомним, ранее про свой актёрский опыт в Baldur's Gate 3 рассказал Нил Ньюбон. Его не столько зацепили реплики своего персонажа, сколько манера поведения. Актёр до сих пор пытается избавиться от злобной ухмылки Астариона.
а мне Орин , как персонаж, очень-таки понравилась) особенно её превращения в 3 акте. когда она странные вопросы задаёт :D
Как она перерезает горло девочке тоже понравилось?
Мне больше понравились варианты ответов ГГ. Например, когда она спрашивает в образе корреспондента, можно ответить "да так, в отпуск приехал" или предупреждать её о том, что он ничего не расскажет т.к. после всех этих событий планирует мемуары издать и т.д. Во многих моментах радовали такие рофельные ответы ГГ, когда на кону судьба города и вообще потенциально всего мира стоит, а он максимально несерьезный и всегда на позитиве.
Да
Играть психопатов всегда нелегко, можно и в реале с катушек съехать. А у Орин приличное количество жести, иногда и киноманьяки отдыхают.
Вау
самая известная улыбка у Сэма Лэйка и почему то этому новость никто не посвятил
Писать так — неправильно.
Мне все ключевые персонажи в балдуре понравились. Орин, как и Мизора, очень классно проработаны.