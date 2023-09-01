Актриса озвучки Baldur's Gate 3 рассказала, что изначально Шэдоухарт была совершенно другой

Шэдоухарт - покорила сердца и умы многих, кто играл в получившую широкое признание ролевую игру от Larian. Эмоциональный полуэльф - один из первых персонажей, с которым игрок сталкивается в Baldur's Gate 3, и на её долю выпадают одни из самых интересных и эмоциональных личных моментов в игре.
По словам актрисы озвучивания Шэдоухарт Дженнифер Инглиш, она не всегда была именно тем персонажем, с которым мы встречаемся в Baldur's Gate 3. Об этом Инглиш рассказала в интервью Dan Allen Gaming.
Изначально она была гораздо более язвительной и колючей, и она все еще может быть такой... но я думаю, что если вы правильно разыграете свои карты и не будете делать того, чего не хочет Шэдоухарт, то, безусловно, она может быть немного добрее и менее осторожной. Я имею в виду, что она, конечно, все еще может огрызнуться, но в начале она была просто злой, что было очень весело играть, но на самом деле нам нужно было немного больше разнообразия. Думаю, фанаты сыграли в этом не последнюю роль. Я думаю, что фанаты сказали: "Я бы хотел увидеть другую сторону Shadowheart", и очень быстро мы это сделали. Теперь у нас есть очень человечный, если не сказать больше, персонаж, играть которого я просто обожаю.
Далее Инглиш похвалила совместную работу над Baldur's Gate 3, сказав, что Larian полностью учла отзывы игроков раннего доступа и сформировала финальный релиз с учетом пожеланий игроков
Baldur's Gate 3 - это масштабная ролевая игра с открытым миром от создателей серии Divinity: Original Sin. Игра вышла на ПК 3 августа и оказалась большим хитом. Версия для PlayStation 5, тем временем, немного отложена до 6 сентября, а версии для Xbox Series X и S остаются без даты выхода.
Это так круто - запомниться в игре на десятилетия, еще и положительным персонажем!