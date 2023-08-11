Актриса озвучки из Baldur's Gate 3 поделилась неудачными дублями во время записи реплик

Амелия Тайлер, выступившая рассказчицей в Baldur’s Gate 3, поделилась неудачными дублями во время записи реплик. В течение лета актриса выкладывала блуперы на своём ютуб-канале. Разрушения четвёртой стены, рандомные звуки, поток сознания разными голосами и шутки про бардов прилагаются!
Если не знать, что актриса озвучки выложила именно блуперы, то можно принять их за обычные реплики рассказчицы из RPG от Larian Studios. Ну, вы и сами уже слышали о медведе, загадочном «сарае любви» багбира с огрихой и гоблинах, которых можно заставить есть экскременты и целовать ваши ноги. Ждём новые выпуски и надеемся, что они не заспойлерят нам второй и третий акты...