Актриса озвучки Карлах из Baldur's Gate 3 развеяла самое большое заблуждение о своей героине

Одна из самых запоминающихся спутниц в Baldur’s Gate 3, Карлах, давно стала любимицей игроков, благодаря своей харизме, огненному нраву и яркой актерской игре Саманты Беарт (Samantha Béart). Однако, как выяснилось, многие фанаты неправильно истолковали личность героини — и сама актриса решила это прояснить.
В интервью изданию TheGamer Беарт рассказала, что, по её мнению, главное заблуждение игроков состоит в том, что Карлах воспринимают как по-настоящему милую, весёлую и беззаботную героиню.
Я думаю, она была совсем другой личностью в аду. Представьте себе суперохраняемую тюрьму без надежды на освобождение. Чтобы выжить, ей пришлось стать жестокой. Но, выбравшись, она сказала себе: "Теперь я могу быть тем, кем хочу быть. Я больше не обязана оставаться прежней".
— призналась актриса.
Создатели Baldur’s Gate 3 действительно проделали колоссальную работу, превращая Карлах из второстепенного персонажа раннего доступа в полноценную, глубоко проработанную спутницу. Эта трансформация, по словам Беарт, затронула не только сюжетную арку, но и внутренний выбор героини. «В аду она была настоящей занозой, — добавила актриса. — Она молчала, держалась в тени, не выказывала слабости. И только оказавшись на свободе, Карлах начала менять себя».
Несмотря на популярность Карлах, её дальнейшая судьба в рамках вселенной Baldur’s Gate пока неизвестна. Ранее Саманта Беарт заявляла, что готова вновь озвучить героиню — даже если за проект не будет отвечать студия Larian. А значит, вероятность её возвращения в будущем вполне реальна для условной Baldur’s Gate 4.
ИМХО, она лишь актриса которая читала текст героини, не больше ни меньше, её мнение не более ценно чем мнение простого игрока... Каждый сам для себя решит какая Карлах и что ею движет.
ИМХО нет. чтобы хорошо сыграть роль актёр должен хорошо понимать своего персонажа. так что её мнение важно. а что движет персонажем на самом деле знает (не всегда, но часто) только сценарист))
не патчи так интервью. балдурс ни в какую не хочет слезать с медийных просторов
Чего то о балдуре 3 снова вбросы увеличились. Чего ручеек интереса стал угасать.
Надо напоминать гоям, что это величайшая игра галактики
Ну, вообще серия балдура одна из немногих серий по правилам Dungeons & Dragons, которая действительна стала легендой. И вполне заслужено. Мне 3 балдура не совсем понравилась, но как говорится, что есть то, есть. Мне больше не понравилось весть тот поток пиара, который был. Впрочем, как помню и с 1 и 2 частями такое же было в медиа тех лет.
боюсь она сама не поняла какой это персонаж) сама же сказала что ей пришлось стать жестокой там, но после того как она попала в нормальный мир она стала нормальным человеком, по всем ее действиям видно, что она хороший человек. Хоть бы в игру поиграла, или слова не просто заучивала, а вникала.
нифига не ответила сама, что это за персонаж. Но другие не поняли, видите ли.
Романсил Карлах. Выбор был между заносчивой жабой, сектантшей и горящим шкафом. Ну и решил потушить этот шкаф. Полюбэ там чёт интересное. А внутри добрая, искренняя, ранимая девчонка. С периодическими бздыками конечно, но бля... Карлах, ска, личность.
Так что Карлах каждый увидел по своему.
Ну-ну. Прям Америку открыла.