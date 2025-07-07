Актриса озвучки Карлах из Baldur's Gate 3 развеяла самое большое заблуждение о своей героине

Одна из самых запоминающихся спутниц в Baldur’s Gate 3, Карлах, давно стала любимицей игроков, благодаря своей харизме, огненному нраву и яркой актерской игре Саманты Беарт (Samantha Béart). Однако, как выяснилось, многие фанаты неправильно истолковали личность героини — и сама актриса решила это прояснить.

В интервью изданию TheGamer Беарт рассказала, что, по её мнению, главное заблуждение игроков состоит в том, что Карлах воспринимают как по-настоящему милую, весёлую и беззаботную героиню.

Я думаю, она была совсем другой личностью в аду. Представьте себе суперохраняемую тюрьму без надежды на освобождение. Чтобы выжить, ей пришлось стать жестокой. Но, выбравшись, она сказала себе: "Теперь я могу быть тем, кем хочу быть. Я больше не обязана оставаться прежней".

— призналась актриса.

Создатели Baldur’s Gate 3 действительно проделали колоссальную работу, превращая Карлах из второстепенного персонажа раннего доступа в полноценную, глубоко проработанную спутницу. Эта трансформация, по словам Беарт, затронула не только сюжетную арку, но и внутренний выбор героини. «В аду она была настоящей занозой, — добавила актриса. — Она молчала, держалась в тени, не выказывала слабости. И только оказавшись на свободе, Карлах начала менять себя».

Несмотря на популярность Карлах, её дальнейшая судьба в рамках вселенной Baldur’s Gate пока неизвестна. Ранее Саманта Беарт заявляла, что готова вновь озвучить героиню — даже если за проект не будет отвечать студия Larian. А значит, вероятность её возвращения в будущем вполне реальна для условной Baldur’s Gate 4.