Актриса озвучки Шэдоухарт из Baldur's Gate 3 думала, что её "глупую" шутку вырежут из релизной версии

Порой самые яркие и живые реплики рождаются не в головах сценаристов, а прямо в будке звукозаписи во время озвучивания игры. Британская актриса Дженнифер Инглиш, подарившая голос и движения любимице миллионов геймеров — жрице Шар по имени Шэдоухарт, раскрыла секрет происхождения одной из самых забавных сцен в Baldur's Gate 3.

В свежем интервью для Radio Times актриса призналась, что знаменитый розыгрыш с ядовитыми Ночными Орхидеями — это чистейшая актерская импровизация. Сцена разыгрывается, когда игрок дарит Шэдоухарт редкий цветок. Эльфийка берет подарок и с каменным лицом выдает пугающую тираду: «Ах, ты ведь не собирал их голыми руками, правда? Они же смертельно ядовиты!»

Одним из моих любимых моментов в Baldur's Gate 3 стала именно эта строчка про Ночные Орхидеи... В качестве шутки во время записи я вдруг добавила "Шучу!" и сымитировала выстрел "пистолетиками" из пальцев. Я была полностью уверена, что они это вырежут, но это в итоге попало в игру.

вспоминает Инглиш.

В индустрии озвучивания, особенно при жестких графиках motion capture, подобная вольность допускается крайне редко. Обычно бюджеты диктуют строжайшее следование прописанному сценарию. Однако гибкий подход Larian Studios и их доверие к видению актеров позволили сохранить эту забавную выходку, которая сделала суровую и замкнутую жрицу Шар чуточку более живой.