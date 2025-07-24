Актриса озвучки Шэдоухарт не удивилась, что её героиня стала самым любимым персонажем в Baldur's Gate 3

Актриса Дженнифер Инглиш, подарившая голос Шэдоухарт в Baldur’s Gate 3, призналась, что совсем не была удивлена, узнав: её героиня — самый романтизируемый персонаж в игре. В недавнем интервью для издания Fall Damage она отметила, что, когда узнала об этом, почувствовала скорее подтверждение собственным ожиданиям, чем сюрприз.

По словам Инглиш, одна из причин такой уверенности — сценарий Джона Коркорана, ответственного за романтическую ветку Шэдоухарт. По её мнению, он проделал невероятно тонкую и эмоциональную работу, из-за чего актриса с самого начала чувствовала:

Люди полюбят это. И полюбят её.

Другим, более личным показателем служил так называемый «индикатор смущения» прямо в студии озвучки. Режиссёром перформанса выступала Альона Баранова — партнёрша Инглиш в жизни и на сцене. По словам актрисы, когда сцены становились особенно откровенными, Баранова буквально «пряталась под столом» от накала страстей.

Итог говорит сам за себя: 51% игроков выбрали именно Шэдоухарт среди восьми возможных романтических линий, уверенно опередив Лаэзель и Карлах. Игроки назвали её «княжной Божьей милостью», и, судя по статистике, не только Бог был к ней благосклонен.

Перед этим актриса озвучки Карлах развеяла одно из главных заблуждений о своей героине:

Интересно, что между романами игроков и реальными чувствами актёров тоже оказалась связь: сама Инглиш признаётся, что участие в проекте стало не только профессиональным прорывом, но и началом настоящих отношений.