Актриса озвучки Шэдоухарт не удивилась, что её героиня стала самым любимым персонажем в Baldur's Gate 3

Актриса Дженнифер Инглиш, подарившая голос Шэдоухарт в Baldur’s Gate 3, призналась, что совсем не была удивлена, узнав: её героиня — самый романтизируемый персонаж в игре. В недавнем интервью для издания Fall Damage она отметила, что, когда узнала об этом, почувствовала скорее подтверждение собственным ожиданиям, чем сюрприз.
По словам Инглиш, одна из причин такой уверенности — сценарий Джона Коркорана, ответственного за романтическую ветку Шэдоухарт. По её мнению, он проделал невероятно тонкую и эмоциональную работу, из-за чего актриса с самого начала чувствовала:
Люди полюбят это. И полюбят её.
Другим, более личным показателем служил так называемый «индикатор смущения» прямо в студии озвучки. Режиссёром перформанса выступала Альона Баранова — партнёрша Инглиш в жизни и на сцене. По словам актрисы, когда сцены становились особенно откровенными, Баранова буквально «пряталась под столом» от накала страстей.
Итог говорит сам за себя: 51% игроков выбрали именно Шэдоухарт среди восьми возможных романтических линий, уверенно опередив Лаэзель и Карлах. Игроки назвали её «княжной Божьей милостью», и, судя по статистике, не только Бог был к ней благосклонен.
Перед этим актриса озвучки Карлах развеяла одно из главных заблуждений о своей героине:
Интересно, что между романами игроков и реальными чувствами актёров тоже оказалась связь: сама Инглиш признаётся, что участие в проекте стало не только профессиональным прорывом, но и началом настоящих отношений.
Хз кому как мнк ни один персонаж не понравился, нет чувства что они живые. Dragon Age Origins в данном случае не повторима
DAO вообще лучшая игра среди подобных. Персонажи там действительно лучшие.Балдуры 3, ведьмак и остальные не сравняться.Недооцененная игра как по мне
Хз, шадоухарт вместе с негром рогатым показались самыми унылыми. В какой то момент вообще перестал с ними разговаривать и полностью забил на их существование. Гейл, Астарион и Карлах ванлав)
дней без балдурс - 0 (снова)
Ну надо же гоям напоминать, что это величайшая игра всех галактик
Соглашусь,что Шэд и Карла действительно прикольные персонажи) А вот Уилл (слегка) напоминает мне Престона Гарви из 4 Фолла,но конечно не так сильно бесит;)
каждому своё. Чисто по внешности среди предоставленных самок - "окай". Что вижу я:
Вот так самореклама.
"Альона"
Чувак, ты серьезно?!
Автор статьи наверняка какой-нибудь "Альошка").
ну нет у чела буквы "ё" на клаве. или просто малограмотный...😁
Есть вероятность, что она из какой-нибудь сербо-болгарии, и это реально её имя. Но мне влом гуглить)
Ну, конечно! Вот, кабы да не она, то хрен бы чего и стоили труды всяких там сценаристов и прочих. Это же она перса создала, прописала характер, диалоги, всю его историю и прочая.
Не быть те колбасой сосика, не мечтай.
Ну так выбор не велик. Либо Шэдоухарт, либо Карлах. Первая для тех кто любит старую добрую классику, вторая для тех кто любит по горячее.
Жабка это уже для тех кто любит поиздеваться над самим собой... Минтара так вообще вариант знать как и что нужно сделать, что бы таки добавить её в пати, особенно если игрок не темнит. А бабульку Джахейру я ваще ФЗ, можно романсить или нет? // Иван Марков
Ну дык чуть ли не единственный "пихабельный" женский персонаж в "пачке" к тому же вполне хорошо прописан - чему тут удивляться?