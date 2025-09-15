ЧАТ ИГРЫ
Baldur's Gate 3 06.10.2020
Адвенчура, Ролевая, Пошаговая, Вид сверху, Фэнтези
9.4 17 217 оценок

Актриса Шэдоухарт Дженнифер Инглиш любит играть плохих девочек, но ей тяжело проходить игры за злых персонажей

2BLaraSex 2BLaraSex

Идея быть "плохой девочкой" кажется привлекательной многим, но на практике воплотить ее бывает сложно. С этим столкнулась и актриса Дженнифер Инглиш (Jennifer English), известная по роли Шэдоухарт в Baldur’s Gate 3.

На вопрос интервьюера Тодда Кенрека, приходилось ли ей когда-либо этически сомневаться в действиях морально серого персонажа, Инглиш ответила решительно: "Нет".

Мне очень нравится делать морально сомнительные вещи в видеоиграх [как актрисе]. Можно утверждать, что наши персонажи в Baldur’s Gate 3 именно этим и занимаются, но я считаю, что для актера жизненно важно не осуждать их, а полностью принимать их выбор.

Однако этот профессиональный подход не помогает ей в личных игровых прохождениях. Актриса призналась, что ее текущая игра за Темный Соблазн дается ей с трудом, несмотря на все попытки быть по-настоящему злой.

Таким образом, Инглиш провела четкую грань между своей работой, где она с легкостью воплощает "плохих девочек", и личным опытом геймера, где совесть часто берет верх.

Комментарии:  5
Ответынамоикоментынечитаю

Давайте еще пост о том, как эта нонеймиха покушала и покакала…

TheLokich

Ты клоуном не пытайся быть, с Larian она уже второй раз работает, озвучивала и в Elden Ring и в Expedition.

Snake Snaake Snaaaaaake

хоспади, ну и бред

dartender

Как ты? Где ты? Кто ты?

Ivan313

Когда уже закончится этот бред про актёров озвучки ?

