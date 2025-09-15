Актриса Шэдоухарт Дженнифер Инглиш любит играть плохих девочек, но ей тяжело проходить игры за злых персонажей

Идея быть "плохой девочкой" кажется привлекательной многим, но на практике воплотить ее бывает сложно. С этим столкнулась и актриса Дженнифер Инглиш (Jennifer English), известная по роли Шэдоухарт в Baldur’s Gate 3.

На вопрос интервьюера Тодда Кенрека, приходилось ли ей когда-либо этически сомневаться в действиях морально серого персонажа, Инглиш ответила решительно: "Нет".

Мне очень нравится делать морально сомнительные вещи в видеоиграх [как актрисе]. Можно утверждать, что наши персонажи в Baldur’s Gate 3 именно этим и занимаются, но я считаю, что для актера жизненно важно не осуждать их, а полностью принимать их выбор.

Однако этот профессиональный подход не помогает ей в личных игровых прохождениях. Актриса призналась, что ее текущая игра за Темный Соблазн дается ей с трудом, несмотря на все попытки быть по-настоящему злой.

Таким образом, Инглиш провела четкую грань между своей работой, где она с легкостью воплощает "плохих девочек", и личным опытом геймера, где совесть часто берет верх.