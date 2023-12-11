Актрису, озвучившую Джахейру, забанили на YouTube во время игры в Baldur's Gate 3, возможно, из-за "сфинктера"

Исполнительница роли Джахейры Трейси Уайлс начала прохождение Baldur's Gate 3, транслируя свой прогресс на твиче. Однако всем, кто надеялся следить за ее приключениями на ее ютуб канале, не повезло. Сайт удалил ее видео и приостановил работу ее канала, и никто не знает, почему. Самая забавная теория гласит, что это потому, что она постоянно говорила "сфинктер" - но, как известно любому игроку, именно так называются двери в начале игры на наутилоиде. Так что если причина бана действительно в этом, то ее наказали за то, что есть в самой игре.
В конце концов YouTube ответил, намереваясь оставить сообщение в двух твитах. Однако он отправил только один твит и просто... забыл отправить следующую часть, видимо.
После тщательного изучения мы подтвердили, что ваш канал был приостановлен за нарушение Условий предоставления услуг Google. Хотя он не нарушал никаких правил монетизации канала YouTube, он связан с аккаунтом Google, с которым возникли проблемы.
Поскольку мы так и не получили второй части этого сообщения, непонятно, что послужило причиной бана канала и почему он был наложен вскоре после того, как Уайлс поделилась видеозаписью своего стрима по Baldur's Gate 3. В любом случае, ее канал на твиче все еще работает, если вы надеетесь увидеть ее следующую сессию по Baldur's Gate.
Ютуб сейчас банит акки через ИИ, так что ждать разбора полетов)
Баны от Ютупа. Классика шизы просто.
Ты ещё не видел причины банов на твиче.
А когда это сфинксов запретили??
Девиз западных видео хостингов и стриминговых площадок: "вы имеете права хранить молчание, за всё что вы скажите, вы можете быть забанены".
Да в этой игре куда ни глянь везде один сплошной сфинктер
Жаль, что в игре нельзя крутить роман с Джахейрой.
во второй балде можно)