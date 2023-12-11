Актрису, озвучившую Джахейру, забанили на YouTube во время игры в Baldur's Gate 3, возможно, из-за "сфинктера"

Исполнительница роли Джахейры Трейси Уайлс начала прохождение Baldur's Gate 3, транслируя свой прогресс на твиче. Однако всем, кто надеялся следить за ее приключениями на ее ютуб канале, не повезло. Сайт удалил ее видео и приостановил работу ее канала, и никто не знает, почему. Самая забавная теория гласит, что это потому, что она постоянно говорила "сфинктер" - но, как известно любому игроку, именно так называются двери в начале игры на наутилоиде. Так что если причина бана действительно в этом, то ее наказали за то, что есть в самой игре.

В конце концов YouTube ответил, намереваясь оставить сообщение в двух твитах. Однако он отправил только один твит и просто... забыл отправить следующую часть, видимо.

После тщательного изучения мы подтвердили, что ваш канал был приостановлен за нарушение Условий предоставления услуг Google. Хотя он не нарушал никаких правил монетизации канала YouTube, он связан с аккаунтом Google, с которым возникли проблемы.

Поскольку мы так и не получили второй части этого сообщения, непонятно, что послужило причиной бана канала и почему он был наложен вскоре после того, как Уайлс поделилась видеозаписью своего стрима по Baldur's Gate 3. В любом случае, ее канал на твиче все еще работает, если вы надеетесь увидеть ее следующую сессию по Baldur's Gate.