Актёр озвучки Астариона из Baldur's Gate 3 рассказал, почему отказывается от похожих ролей

Актёр Нил Ньюбон, сыгравший харизматичного вампира Астариона в Baldur’s Gate 3, рассказал, что после выхода игры начал получать предложения на роли, очень похожие на его знаменитого персонажа. Однако он сознательно решил отказаться от некоторых из них.

По словам актёра, дело не в качестве проектов — многие из них могли быть интересными. Проблема заключалась в том, что персонажи слишком сильно напоминали Астариона. Ньюбон отметил, что не хотел бы повторять уже сыгранный образ и считает, что в таком случае не сможет привнести в роль ничего нового.

Он подчеркнул, что для него важно развиваться как актёру и пробовать разные типы персонажей. На его подход к профессии сильно повлиял музыкант Дэвид Боуи, который на протяжении карьеры постоянно менял свой стиль и творческий образ. По мнению Ньюбона, чрезмерное повторение одних и тех же ролей может привести к творческому застою.

Актёр также отметил, что голос может оставаться узнаваемым, но это не означает, что каждый персонаж должен иметь тот же характер и манеры поведения, что и Астарион.

После успеха Baldur’s Gate 3 Ньюбон продолжает работать над новыми проектами и старается выбирать роли, которые заметно отличаются друг от друга. По его словам, именно разнообразие персонажей позволяет актёру оставаться интересным для зрителей и развиваться в профессии.