Актёр подаривший голос Астариону в Baldur's Gate 3 вновь высказался против использования ИИ в игровой индустрии

Актёр Нил Ньюбон, подаривший голос и движения харизматичному вампиру Астариону в Baldur’s Gate 3, вновь высказался против использования искусственного интеллекта в игровой индустрии. На церемонии BAFTA Games Awards в Лондоне он призвал защищать актёров, а не заменять их алгоритмами.

По словам Ньюбона, в играх всё важнее становится не только геймплей, но и человеческая история, рассказанная через живое исполнение. «Я не хочу играть в игру, созданную исключительно ИИ. Где в этом творческий вызов? Где душа?» — отметил он. Актёр подчеркнул, что живые "ошибки" и эмоциональные нюансы, которые приносит актёр, невозможно воссоздать программно.

Он также напомнил, что актёры озвучки и захвата движений — это не просто голоса, а полноправные исполнители, как в театре или кино. Ньюбон выразил надежду, что индустрия сохранит верность живому искусству: «Вы не установите связь с ИИ так, как с человеком».