Актёр подаривший голос Астариону в Baldur's Gate 3 вновь высказался против использования ИИ в игровой индустрии

Актёр Нил Ньюбон, подаривший голос и движения харизматичному вампиру Астариону в Baldur’s Gate 3, вновь высказался против использования искусственного интеллекта в игровой индустрии. На церемонии BAFTA Games Awards в Лондоне он призвал защищать актёров, а не заменять их алгоритмами.
По словам Ньюбона, в играх всё важнее становится не только геймплей, но и человеческая история, рассказанная через живое исполнение. «Я не хочу играть в игру, созданную исключительно ИИ. Где в этом творческий вызов? Где душа?» — отметил он. Актёр подчеркнул, что живые "ошибки" и эмоциональные нюансы, которые приносит актёр, невозможно воссоздать программно.
Он также напомнил, что актёры озвучки и захвата движений — это не просто голоса, а полноправные исполнители, как в театре или кино. Ньюбон выразил надежду, что индустрия сохранит верность живому искусству: «Вы не установите связь с ИИ так, как с человеком».
Не "подаривший" голос, а продавший его и получивший за это большую известность.
Конечно он будет против, как и какие ни будь Луддиты в 19 веке были против внедрения автомобилей, в ходе промышленной революции.
Наверное я как актер тоже бы волновался .Но как игроку мне плевать кто там ,что озвучивал и как писал код.Я деньги заплатил ,запустил игру и залип часов на 20-60.
ии уже круче монстров всяхик делает,просто они боятся что перестанут бабки грести...
Будет работать тот вариант, который позволит сэкономить денюжку...
Нуу, этого не избежать... Всё идёт к этому.
-.-
Когда сагафра начала бодаться с михуей за геншин, выяснилось интересное - они не об актёрах пекутся, а чтоб у профсоюзов актёров все было хорошо. А в капстранах профсоюз нужен не для борьбы за права, а чтобы деньги получать // Александр Ковалёв
Пора актёрам озвучки искать новую работу, осваивать новые профессии. ИИ их уже вытесняет, следующие на очереди обычные актёры. В недалёком будущем и они перестанут быть нужными
То есть, быть настолько шикарным профессионалом, чтобы использование твоего голоса через ИИ выглядело убожищно - не вызов?
Почему-то актер, который Рафаила озвучивал вполне себе с этим справился (есть мод, заменяющий голос рассказчика на голос Рафика. Где-то звучит хорошо, а большая часть не очень).