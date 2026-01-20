Актёр, подаривший голос Астариону, завершил своё двухлетнее прохождение Baldur's Gate 3 и назвал игру "идеальной"

Актёр озвучки и захвата движения, сыгравший вампира Астариона в Baldur’s Gate 3, наконец довёл собственное прохождение RPG до финальных титров — на это у него ушло около двух лет. По его словам, проект Larian Studios стал для него одним из самых ярких игровых впечатлений в жизни и вряд ли в ближайшие годы индустрия увидит нечто подобное.

Комментируя финал своего первого полного прохождения, актёр заявил, что Baldur’s Gate 3 — это редкий пример игры, где слишком многое сошлось идеально. Он отметил масштаб приключения, качество повествования, проработку персонажей и общее ощущение целостности, назвав проект практически совершенным. По его мнению, подобные игры либо больше не появятся вовсе, либо их придётся ждать очень и очень долго.

Своё прохождение актёр начал ещё более двух лет назад — это была серия стримов из более чем сотни эпизодов, где он играл вместе с другом, выбрав для себя персонажа-друида. После финала он признался, что повторять столь длительное путешествие сразу не готов, но полностью прощаться с игрой не собирается.

В ближайшее время актёр планирует изучить модификации для Baldur’s Gate 3, а идею нового прохождения — возможно, с самыми абсурдными и необычными модами — он назвал «опасной для свободного времени, но очень заманчивой».