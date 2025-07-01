Актёры озвучки Baldur's Gate 3 признались, что роль в игре не помогла их карьере

"Многие думают, что мы очень занятые и богатые, но ничего из этого не правда", - Саманта Беар.
Карлах, Уилл и Хальсин - герои, которых запомнили все, кто играл в Baldur’s Gate 3. Но актёры, подарившие им голоса, признались, что несмотря на бешеный успех игры, предложений о работе после релиза больше не стало.
На Comic Con в Нидерландах актёры Саманта Беар, Тео Соломон и Дэйв Джонс рассказали, как изменилась их жизнь после выхода хита от Larian. Фанаты узнают их, делают арты, приглашают на фестивали, но за пределами сообщества всё как раньше:
"Люди думают: 'О, ты озвучил персонажа в Baldur’s Gate 3? Ты теперь, наверное, нарасхват и купаешься в деньгах', но это совсем не так", - говорит Соломон, голос Уилла.
Саманта Беар, сыгравшая Карлах, рассказала об особенностях найма актёров озвучки в играх: "Многие думают, что мы очень занятые и богатые, но ничего из этого не правда. В Великобритании мы работаем через посредников. Эти компании часто не вникают в геймдев и относятся к тебе с подозрением, пока ты не кинешь им под нос награды и номинации. Только тогда они такие: 'А, ну ладно, можешь попробовать'".
В играх, по словам Беар, есть странный разрыв между студиями, записывающими актёров, и теми, кто делает сами игры. Первые не следят за индустрией так, как это делают киномейкеры.
Дэйв Джонс, голос Халсина, тоже отметил, что прошлый успех в индустрии видеоигр не значит ничего:
Всё решает прослушивание. Даже если ты получил награду за лучшую роль - не факт, что тебе потом кто-то позвонит. Это обычное дело. Актёры привыкли к отказам.
Ранее Саманта Беар рассказала, что ей надоело, что её знают только за роль Карлах. Недавно её пригласили в проект, где попросили ещё раз сыграть героиню с типажом Карлах, но игра закрылась.
Та и "игре" то особо их озвучка не помогла, потому что это и не игра особо, а без геймплейная виз-новелла, вон в экзах от нинки озвучки почти небывает и эти экзы разрывют топы продаж, а елда гея 3 тупо за счёт дешевых маркетинговых трюков выехала, а по факту хрень которую более 50% играющих забросили ещё на первом акте, а до конца осилили так вообще единицы.
АХАХАХАХАХ, чел умоляю назови тогда реальные игры если в БГ3 нет геймплея, ты небось на обучений дропнул со словами "а ну это пошаговая = не игра", когда чтобы ее на макс. харде пройти IQ нужно в десятки раз больше чем во всем соулс кале великого Бабадзаки.
Да не бомби ты. Я прошел эту сцанину за 100 часов... какое нахер айкью, ты че тут, самоутвердиться хочешь? Или хочешь доказать самому себе что не зря провел время? Мне по хрен если чё. Мы тут про геймплей говорим и в гейских вратах его нет, тупо нет. Году в 2007 это еще можно было назвать игрой, примерно тогда я проходил Arcanum: Of Steamworks and Magick Obscura. А сегодня любой средненький экз от никни тупо уделывает это высер в плане геймплея. Сейчас я прохожу Luigi’s Mansion 3 и Kirby and the Forgotten Land они в 100 раз интересней унылых гейских врат, не говоря уже про какую-нибудь зельду.
Ля, ребят. Можете клоунов ставить и какахами бросаться, но я вот ни разу не против пошаговых боев. Всем кто бомбит, поиграйте просто в Mario & Luigi Brothership, сломайте в себе инфантильного обиженного нарцисса и скачайте эмуль что ли, и вы поймете как должен выглядеть натурально интересный пошаговый бой с геймплеем! Именно что с гейплеем. Игры это геймплей, а не все эти полукиношные-графаманские высеры по типу балды елды и эксПедикции.
Забей. Это бездарный тролль. Ставь клоуна и проходи мимо.
А у них там роли были? Буквально всё и вся тупо бесили при прохождении. Унылые и убогие стенания о хренти чем, гейские сопли недовампира и прочие, прочие...роли у них были! Сами себя нахваливали и разхваливали, а по существу остались невостребованными и никому ненужными, о чем сейчас и ноют в очередной попытке самопиара. Тьфу!
Допустим, голоса Карлах и Уилла не взлетели. Но вот Дженнифер Инглиш уже озвучила Маэль в экспедиции, Амелия Тайлер тоже вряд ли пропадет (шикарный нарратор в БГ3). Про Нила Ньюбона, который забрал награду за лучший VA вообще говорить нет смысла.
В "Экспедиции" еще Девора Уайлд была, Лаэ'зель. У нее сейчас крупных проектов побольше, чем у Инглиш, а что толку, если за пределы игровой сферы актеры все равно не выходят, а хороших проектов в играх не так уж много? Ньюбон тоже не взлетел. Озвучка второстепенных персонажей в паре не самых востребованных игр и DLC, вот и все. И нельзя сказать, что это какие-то выдающиеся и запоминающиеся работы - сужу по Lies of P: Overture и Fallout: London, где Ньюбона без подсказки было не найти. Все-таки большая часть успеха зависит от качества написания персонажа, и любит публика прежде всего персонажа, а актера озвучки - так, за компанию.
Так в бг3 нет ни шикарных диалогов ни каких-то мощных эмоциональных моментов за счет которых такой актер может выстрелить. Игра популярна точно не из-за них...
Вот как выглядит круто написанный диалог
Чушь. Монолог Карлах после победы над Горташем и осознанием того, что месть по факту ничего не изменила - она все так же находится перед выбором: Аверно или смерть. И еще неизвестно, что хуже. И это лишь один из примеров.
Чушь. Хотя может ты просто не понимаешь что такое шикарный диалог. Не врубаешься когда персонаж умеет круто разговаривать? Смотрел фильмы Гая Ричи, там С******и или Карты деньги два ствола? Сериал Сопрано? Сериал Прослушка? Фильмы Тарантино? Вот там люди круто разговаривают! И в ГТА люди круто разговаривают, прям восхищаешься как умеют завернуть. В бг3 этого нет даже примерно, не тот уровень
То есть есть либо Тарантиновский стиль / стиль Гая Ричи, либо неправильный и слабый? Ну давай еще Толкина или Сапковского критиковать за отсутствие характерного сленга. БГ3 и ГТА - вообще о разном. Одно чистейшее фэнтези, второе как раз и поднимает в том числе остросоциальные проблемы.
Эх фотки бы тех кто озвучивал. Мож все страшные. Димитреску то тоже так себе, но все хотят её.
Помоему из всех ноунеймов кто потом после игры кто выделился это наверное актер тревора и вааса, есть процент кто уже актерами прищел, но их в расчет не стоит брать. Получается маленьки процент кого кудато позовут. Ну вот голос у карлах и лягухи хорош, а гейл и астарион уже звучат отлично для озвучки мультиков
ну лично я до БГ3 нигде не слышал голос Шадухи, а теперь вышла Экспедиция 33 с ней и в будущем стоит ждать еще Tides of Annihilation как минимум
А как роль в игре должна помочь? Актер озвучки - это весьма специфическая ниша, где большее значение имеет голос, чем внешний типаж, потому что внешность персонажа может сильно отличаться от внешности актера. Таких актеров не позовут внезапно в Голливуд играть ведущие роли, да и вообще в кино, потому что в кино и так очередь из безработных актеров, имеющих опыт работы на площадке "вживую", а не в костюме для захвата движений. А этих знают именно как актеров озвучки и звать будут на такую же озвучку. В этом плане все они работают, многие после Baldur's Gate озвучивали вместе одни и те же проекты - такое впечатление, что они в одном агентстве, и их там оптом предлагают. Из всех актеров, не считая именитых Симмонса и Айзекса, ну и Мэттью Мерсера, который сам себе блогер и ходячий пиар, больше всего, как ни странно, везет Тиму Дауни (Гейлу) - он регулярно снимается в фильмах и сериалах, но он снимался и до выхода игры. Остальные - ну озвучили пару крупных игр или несколько мелких, никто особо популярным не стал. Но и хороших игр выходит не так уж много, и играют в них не ради актерских голосов, так что нишевым актерам попросту негде раскручиваться и делать карьеру.