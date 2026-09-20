Амбициозное фанатское дополнение для Baldur's Gate 3 вышло после почти двух лет разработки

Недавно вышел амбициозный мод под названием «Baldur's Gate 3: Act Two Expansion»; по словам его создателя SquallyDaBeanz, разработка заняла «почти два года». Как сказано в описании, это дополнение добавляет в игру новую зону — «Дикие земли Чионтара» (The Chionthar Wilds). Это полноценный новый регион, сопоставимый по масштабам с дикой местностью из первого акта.

После установки мода вы сможете отправиться исследовать новый регион (лучше всего — группой 8-го уровня или выше) сразу после завершения событий в Оскверненных тенями землях; также доступна функция быстрого старта, позволяющая мгновенно перейти к новому контенту с возможностью выбора снаряжения и найма спутников.

Вас ждут новые противники (более 30 боевых столкновений), свыше 70 новых предметов, а также дополнительные задания, NPC и кат-сцены. Получение опыта в новых зонах «искусственно занижено», поэтому прохождение этого дополнительного контента не должно критически нарушить баланс сложности третьего акта при полноценной игре.

У новых персонажей нет озвучки, а некоторые амбициозные механики BG3 здесь не реализованы (нельзя разговаривать с мертвыми или животными, а решения, принятые в регионе реки Чионтар, не повлияют на события третьего акта). В этом плане дополнение напоминает классические аддоны для CRPG старой школы, так что запасайтесь очками для чтения и готовьтесь бросать кости.