Аналитики составили список самых прибыльных игр Steam за 2023 год

Steam уже представил свои показатели за 2023 год, но, как обычно, не указал конкретные доходы от отдельных игр. Чтобы исправить ситуацию, компания Video Game Insights, занимающаяся анализом рынка, составила рейтинг десяти игр, которые принесли наибольший доход за год, а также оценила их общую выручку. Но стоит помнить, что это приблизительные подсчеты.
Неудивительно, что на первом месте оказалась Baldur's Gate 3 с огромной цифрой в 657 миллионов долларов. За ней следуют Hogwarts Legacy с 341 миллионом долларов и Starfield с 235 миллионами долларов. На четвертом месте - Resident Evil 4 с 159 миллионами долларов (разумеется, речь идет о ремейке), затем Sons of the Forest с 116 миллионами долларов, Armored Core VI Fires of Rubicon с 87 миллионами долларов, EA Sports FC 24 с 81 миллионом долларов, Star Wars Jedi: Survivor с 68 миллионами долларов, Lethal Company с 52 миллионами долларов (отличный результат, учитывая очень маленький размер команды разработчиков) и Cities: Skylines II с 50 миллионами долларов.
Интересен показатель Starfield, который, судя по всему, показал отличные результаты, несмотря на то, что был включен в Game Pass, и несмотря на критику в свой адрес. Очевидно, у Bethesda очень сильная пользовательская база на ПК, которой небезразличны ее игры.
поздравляем старфилд с почетным третьим местом. Маркетинг, как обычно, важнее качества продукта.
12/10
146%
1000 сломанных кораблей из 1000
Двенадцать загрузок из десяти.
Не смотря на то что я фанат игр Беседки Тодд таки меня уберёг от предзаказа данного поделия отсутствием локализации.
Смотрю на 52 миллиона за летал компани, и в голове моей Тиньков говорит - "Я этого не понимаю"
Хомячки жрут каждый год от EA футбол, star wars.. позор( ладно там Хогвартса давно не было) и то всё ушло на активности, поиск тайн в замке, выращивание) а так с банальным сюжетом, неинтересными доп. квестами и малой изменчивости от выбора факультета она тоже не достойна быть в топ 10.
Мда, как бы не хаяли Старфилд,а он все равно хорошо продался, так что Тодду пофиг что будут писать игроки и продолжит якобы развивать эту игру)
резик и старфилд нужно местами поменять
За шестые свитки становится тревожно, если Старфилд так хорошо продался. Сделают такую же коммерчески успешную халтуру...
Учитывая что старфилд с первого дня продаж в геймпассе появился, это безумно успешный результат.
Люди были обмануты и нафантазировали себе игру ВЕКА... следовательно тут нужно учитывать факт ПРЕД-заказов, а вот на чистяк релиза я боюсь и 10% не наберется от этой сумы -_- ... так-же когда люди осознали что это за ХэЗэ, рефанды делать было уже поздно... т.ч. старфилд, тупо "МММ" получилась под лидерством Т.Говарда ^_^ ... а вот Резик жалко, могли-бы и больше срубить бабла, наверно не затяни они ДЛС с Адой аж на год(почти)....