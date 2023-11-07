на главную
об игре
Baldur's Gate 3 06.10.2020
9.4 8 674 оценки

Анонсирована первая раздеваемая фигурка по Baldur's Gate 3 с милым медвесычем в комплекте

Gutsz
Новости

Спустя несколько месяцев после выхода Baldur's Gate 3 из раннего доступа и получения огромной популярности среди игроков, стали появляться откровенные фигурки по игре. Любителям коллекционирования статуэток должна прийтись по душе новая работа от студии God Pan. Компания анонсировала первую фигурку по игре, которая выделяется внушительными размерами, детализацией и возможностью раздевания.

Компания пока не решилась на раздевание ключевых персонажей Baldur's Gate 3. Вместо этого God Pan представила фигурку очаровательной девушки-тифлинг в масштабе 1 к 5. Статуэтка будет поставляться в комплекте со сменной сценой, комплектом одежды и милым медвесычем.

+ ещё 5 картинок

Как сообщается, полная высота статуэтки составит 35 сантиметров. В зависимости от версии она может поставляться с дополнительными деталями, позволяющими создать сцену с открытым окном или стойкой бара. Кроме того, производитель предлагает отдельно купить сменную голову с альтернативной прической.

Самая доступная версия фигурки оценивается в 56 тысяч рублей, но придется выбирать между обнаженной фигурой и фигурой в несъемном платье. Полный комплект с разными телами, прической и одеждой обойдется в 82 000 рублей.

34
23
Комментарии: 23
Ваш комментарий
Wolfenstein

за такой прайс можно несколько реальных фигурок раздеть и не только

15
clipbrain

Причем вполне отменного качества, и, на поляну останется!!! Х))

2
I love my computer

Кто о чём, а нищеброды считают копейки.

-26
Wolfenstein I love my computer

то что вы там считаете я без понятия. я пишу о фигурках которые можно раздеть за определенную цену

4
Злобный Комментатор I love my computer

кто о чем, а комнатные задроты делают вид, что они самцы, не парящиеся о бабле

3
ТараканчЕг

А потом окажется, что это ..

Спойлер

иллюзия Императора)

8
Anton Vasiljev

Хорош)

0
Gector17792020

Деньги на это татить ну нафиг

0
-zotik-

Хороша

0
Fantom_legend

В теории покупаешь фигурку, а на деле покупаешь имя игры с фигуркой в довесок.

0
МАХАН МАХАНОВИЧ

Тут просто приделали рога и хвост.

-1
Hitrus6

На кожу внимание обрати, на когти, не просто они хвост и рога пределали, да и лицо персонажа и причёска как в игре.

-1
МАХАН МАХАНОВИЧ Hitrus6

Если бы мне сказали что это из игры про суккубов, я бы поверил на 100%

0
HomeWork

Опять кисюльки, опять сисюльки...

-1
veterrock

Ну и нах она нужна.

-2
-zotik-

На полку ставить. На что еще фигурки нужны

4
Гусь Отличный -zotik-

С некоторыми фигурками можно "взаимодействовать".

3
-zotik- Гусь Отличный

С фигурками никак не взаимодействуют

0
LexxSentano Гусь Отличный

фигурки для взаимодействия - это другой тип) эти все же для красоты)

2
veterrock -zotik-

Я смотрю ты прям коллекционер фигурок,наверное уже много на полку поставил.

0
TAPAKAH222

Хвостатые, рогатые и медведь ещё...

-3
Drakon41k

Как в таких случаях пишут: "А минусы будут?"))

2