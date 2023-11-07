Анонсирована первая раздеваемая фигурка по Baldur's Gate 3 с милым медвесычем в комплекте

Спустя несколько месяцев после выхода Baldur's Gate 3 из раннего доступа и получения огромной популярности среди игроков, стали появляться откровенные фигурки по игре. Любителям коллекционирования статуэток должна прийтись по душе новая работа от студии God Pan. Компания анонсировала первую фигурку по игре, которая выделяется внушительными размерами, детализацией и возможностью раздевания.
Компания пока не решилась на раздевание ключевых персонажей Baldur's Gate 3. Вместо этого God Pan представила фигурку очаровательной девушки-тифлинг в масштабе 1 к 5. Статуэтка будет поставляться в комплекте со сменной сценой, комплектом одежды и милым медвесычем.
Как сообщается, полная высота статуэтки составит 35 сантиметров. В зависимости от версии она может поставляться с дополнительными деталями, позволяющими создать сцену с открытым окном или стойкой бара. Кроме того, производитель предлагает отдельно купить сменную голову с альтернативной прической.
Самая доступная версия фигурки оценивается в 56 тысяч рублей, но придется выбирать между обнаженной фигурой и фигурой в несъемном платье. Полный комплект с разными телами, прической и одеждой обойдется в 82 000 рублей.
за такой прайс можно несколько реальных фигурок раздеть и не только
Причем вполне отменного качества, и, на поляну останется!!! Х))
Кто о чём, а нищеброды считают копейки.
то что вы там считаете я без понятия. я пишу о фигурках которые можно раздеть за определенную цену
кто о чем, а комнатные задроты делают вид, что они самцы, не парящиеся о бабле
А потом окажется, что это ..
иллюзия Императора)
Хорош)
Деньги на это татить ну нафиг
Хороша
В теории покупаешь фигурку, а на деле покупаешь имя игры с фигуркой в довесок.
Тут просто приделали рога и хвост.
На кожу внимание обрати, на когти, не просто они хвост и рога пределали, да и лицо персонажа и причёска как в игре.
Если бы мне сказали что это из игры про суккубов, я бы поверил на 100%
Опять кисюльки, опять сисюльки...
Ну и нах она нужна.
На полку ставить. На что еще фигурки нужны
С некоторыми фигурками можно "взаимодействовать".
С фигурками никак не взаимодействуют
фигурки для взаимодействия - это другой тип) эти все же для красоты)
Я смотрю ты прям коллекционер фигурок,наверное уже много на полку поставил.
Хвостатые, рогатые и медведь ещё...
Как в таких случаях пишут: "А минусы будут?"))