Астарион из Baldurs Gate 3 станет главным героем нового романа

Компании Larian Studios и Wizards of the Coast совместно с издательством Random House Worlds анонсировали новую линейку печатной продукции по мотивам игры Baldurs Gate 3. В рамках этого сотрудничества в 2026 году будут выпущены 4 книги. Главным релизом станет роман, посвященный Астариону. Книга под названием Baldurs Gate 3: Astarion расскажет о жизни героя до событий игры, когда он служил вампиру Казадору Зарру. Автором произведения выступила Т. Кингфишер, известная благодаря своим работам в жанре научной фантастики и фэнтези. Консультантом проекта стал старший сценарист игры Стивен Руни. Специально для фанатов будет выпущена и аудиокнига, которую озвучит Нил Ньюбон, подаривший голос Астариону в самой игре.

Остальные 3 релиза этого года не сфокусированы на конкретных персонажах. Среди них 1 пустой блокнот с сетчатой бумагой, стилизованный под внутриигровой предмет Некромантия Тэя, а также 1 книга для раскрашивания, содержащая 40 различных иллюстраций. Завершающим проектом 2026 года станет официальная кулинарная книга A Feast for a Tenday: The Official Baldurs Gate Cookbook от автора Эндрю Уилера. В ней будут представлены 65 рецептов, вдохновленных миром игры.

Пока неизвестно, получат ли другие популярные персонажи собственные романы. Поклонники надеются, что Шэдоухарт и Карлах также обзаведутся своими книгами, но такие проекты могут появиться не раньше 2027 года. Тем временем в разработке находится сериал для телеканала HBO, который продолжит историю после завершения сюжета игры. Сама студия Larian не принимает участия в создании сериала, поскольку команда занята работой над следующей игрой во вселенной Divinity.