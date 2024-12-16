Атака китайских игроков на Baldur's Gate 3 в Steam возникла из-за плохого перевода слов Свена Винке

Накануне столо изветсно о недовольных китайских игроках, которые начали оставлять негативные отзывы о Baldur's Gate 3 в Steam. Причина заключалась в том, что Astro Bot получила звание «Игра года», о чем объявил Свен Винке, генеральный директор Larian Studios. И вот теперь один из китайских геймеров затронул эту тему, разъяснив сложившуюся ситуацию.

Он выложил свою заметку в Reddit. В ней он рассказал, что все это - результат недопонимания, возникшего из-за плохого перевода, который был показан во время проведения церемонии The Game Awards 2024. Из-за этого многие китайские геймеры восприняли слова Винке совсем по-другому. Проще говоря, это недоразумение, вызванное переводом в режиме реального времени.

Слова "Я первый узнал результат" были переведены как «Я уже знал результат", а фраза "создание игр, не направленных на увеличение доходов" была переведена как "продажа игр не важна". Эти два утверждения вместе были истолкованы так: "Я знал, что Astro Bot победит, поэтому я хочу посмеяться над этими играми которые хорошо продаются", после чего их распространили с помощью скриншотов.

Однако пользователь отметил, что не хочет оправдывать тех, кто оставляет негативные отзывы подобным образом. При этом он отметил, что они составляют лишь малую часть от общего числа китайских игроков в Black: Myth Wukong, а остальные считают такое поведение безрассудным.

В Китае проживает очень большое количество населения, в том числе почти 20 миллионов игроков в BMW. Даже если только 1% любителей экстрима были введены в заблуждение, это составит 200 тысяч человек. Даже если только 1 % оставит отрицательный отзыв о BG3, это все равно будет всего 2 тысячи человек. Но количество отрицательных отзывов на самом деле меньше, что говорит о рациональности подавляющего большинства геймеров.

В комментарии он добавил, что китайское сообщество BMW немедленно приняло меры, прикрепив соответствующий пост, в котором сообщалось о плохом переводе слов Винке. Тем самым они хотели призвать людей перестать делать неправильные выводы и способствовать распространению недопонимания.