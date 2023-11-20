Автор Baldur's Gate 3 думал, что "Игру года" получат Alan Wake 2 или Tears of the Kingdom, а не "хардкорная RPG"

Baldur's Gate 3 в этом году просто покорила церемонию вручения премии Golden Joystick Awards, одержав рекордные семь побед в таких номинациях, как "Лучший сюжет", "Лучшая студия" и "Лучшая игра года". Однако генеральный директор Larian Studios не ожидал такого количества трофеев, несмотря на грандиозный успех игры.

Реагируя на награждение, Свен Винке сказал, что команда "ничего не планировала" и даже пошутила между собой, что уйдет домой с пустыми руками: "Как мы будем избавляться от депрессии?". Винке признается, что считал победу в номинации "Игра года для ПК" возможной, но "не думал", что за ней последуют остальные шесть наград.

Основная причина его скептицизма заключается в том, что, несмотря на жестокие увольнения и закрытие студий, в этом году было много хороших игр.

В этом году было очень много конкурентов. Я занимаюсь этим довольно давно, что видно по моей прическе, и было очень мало лет, когда так много хороших игр выходило так близко друг к другу.

Винке вообще-то думал, что главный трофей достанется другим заметным играм.

Честно говоря, я думал, что это будет Alan Wake 2. Я еще не играл в нее, но видел все разговоры о ней. Я видел, что люди были в восторге от нее. Поэтому я решил, что это будет Alan Wake 2, а если не Alan Wake 2, то The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Другая причина удивления Винке заключалась в том, что игры, подобные Baldur's Gate 3, не часто получают награды, которые иногда перекочевывают в сторону "кинематографических" блокбастеров.

Я не думал, что такая игра, ориентированная на ПК, как BG3, с хардкорными ролевыми механиками, сможет добиться такого успеха.