Автор Baldur's Gate 3 думал, что "Игру года" получат Alan Wake 2 или Tears of the Kingdom, а не "хардкорная RPG"

Baldur's Gate 3 в этом году просто покорила церемонию вручения премии Golden Joystick Awards, одержав рекордные семь побед в таких номинациях, как "Лучший сюжет", "Лучшая студия" и "Лучшая игра года". Однако генеральный директор Larian Studios не ожидал такого количества трофеев, несмотря на грандиозный успех игры.
Реагируя на награждение, Свен Винке сказал, что команда "ничего не планировала" и даже пошутила между собой, что уйдет домой с пустыми руками: "Как мы будем избавляться от депрессии?". Винке признается, что считал победу в номинации "Игра года для ПК" возможной, но "не думал", что за ней последуют остальные шесть наград.
Основная причина его скептицизма заключается в том, что, несмотря на жестокие увольнения и закрытие студий, в этом году было много хороших игр.
В этом году было очень много конкурентов. Я занимаюсь этим довольно давно, что видно по моей прическе, и было очень мало лет, когда так много хороших игр выходило так близко друг к другу.
Винке вообще-то думал, что главный трофей достанется другим заметным играм.
Честно говоря, я думал, что это будет Alan Wake 2. Я еще не играл в нее, но видел все разговоры о ней. Я видел, что люди были в восторге от нее. Поэтому я решил, что это будет Alan Wake 2, а если не Alan Wake 2, то The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.
Другая причина удивления Винке заключалась в том, что игры, подобные Baldur's Gate 3, не часто получают награды, которые иногда перекочевывают в сторону "кинематографических" блокбастеров.
Я не думал, что такая игра, ориентированная на ПК, как BG3, с хардкорными ролевыми механиками, сможет добиться такого успеха.
заслуженно , одна из лучших игор , что выходили за последнее время
Забавно, но проходить БГ3 было легче, чем второго Алана Вейка
Не с точки зрения сложности, а в плане усидчивости.
Не знаю я не смог даже посидеть и 3 часов, игра дно не знаю чё там такого нашли, сюжетка вообще для галочки сделан
Забавно, но в другой статье я видел коммент от вас, буквально слово в слово повторяющий этот
Ваше мнение очень важно и, если его транслировать под каждой статьей, то его оценят больше людей
Мнения конечно бывают разные, но обо всем говорит фраза "игра - дно, поиграл 3 часа"))))
Хардкорная? Где? Благодаря тупейшему ии, игра изи проходится.
Наибольшая сложность возникла с идиoтским рюкзаком, лол
Да рюкзак это вообще кошмар
Я бы с радостью оценил Baldur's Gate 3, но видима я настолько тупой что даже не могу пройти первую битву в начале игры.
Ту, с демоном? Проходить её не обязательно. Просто всей пати пробегаешь до руля и активируешь его.
Хотя если завалишь демона, залутаешь неплохой меч.
Если вы о битве с бесами - у вас проблемы
Если про битву с командиром чертей после комнаты с Шадоухарт - побеждать его не обязательно. Достаточно добежать до панели управления и активировать ее
Видимо да, там 0 проблем вообще
игра хорошая, если оценивать без розовых фанатских соплей, то на крепкие 7 из 10, но и алан 2 тоже на 7 из 10. Обе игры одинаково неплохи, но в разных жанрах.
Алан просто скучный в плане геймплея очень
Как по мне , так game awards, несмотря на его спорность в некоторых номинациях , будет гораздо показательнее. На то есть множество причин, но главная заключается в том, что на момент проведения golden joystick тот же главный конкурент AW2 вышел как всего две недели. Сейчас же у них по восемь номинаций и, в принципе, все предсказуемо кроме той, где вручат игру года. У каждой игры есть и минусы и плюсы, а как решать будут организаторы вообще неизвестно
The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - слишком нишевая для игры года
К сожалению и на Game Awards победит.
Ой, а мы ещё и скромные, да. Посмотрите, какие мы скромные. Ну-ка, все смотрите на то, какие мы скромные...
хорошая игра заслуженно получает хвалебные отзывы и получает премии.
бездушное повесточное гогно в пролёте.
Тебе бы в дельфийские оракулы... Умеешь давать двусмысленные ответы, которые понравятся всем.
так и живём
Повестка зарешала! В Балде Гея 3 ее больше, чем во всех остальных играх (вместе взятых) номинированных на "Игру года". Вот и вся математика!
При этом этой повестки даже больше чем в Алан Уэйк 2, в балдуре засилье фемок и лезбух на каждый сантиметр
Ну тогда и скайрим можно назвать повесточным. Очевидно, что Серану и Лидию добавили, чтобы угодить меньшинствам. Вот в чём Серана- не Эбби?
Сравнил ж.опу с пальцем