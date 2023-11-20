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Baldur's Gate 3 06.10.2020
9.4 9 059 оценок

Автор Baldur's Gate 3 думал, что "Игру года" получат Alan Wake 2 или Tears of the Kingdom, а не "хардкорная RPG"

butcher69
Новости

Baldur's Gate 3 в этом году просто покорила церемонию вручения премии Golden Joystick Awards, одержав рекордные семь побед в таких номинациях, как "Лучший сюжет", "Лучшая студия" и "Лучшая игра года". Однако генеральный директор Larian Studios не ожидал такого количества трофеев, несмотря на грандиозный успех игры.

Реагируя на награждение, Свен Винке сказал, что команда "ничего не планировала" и даже пошутила между собой, что уйдет домой с пустыми руками: "Как мы будем избавляться от депрессии?". Винке признается, что считал победу в номинации "Игра года для ПК" возможной, но "не думал", что за ней последуют остальные шесть наград.

Основная причина его скептицизма заключается в том, что, несмотря на жестокие увольнения и закрытие студий, в этом году было много хороших игр.

В этом году было очень много конкурентов. Я занимаюсь этим довольно давно, что видно по моей прическе, и было очень мало лет, когда так много хороших игр выходило так близко друг к другу.

Винке вообще-то думал, что главный трофей достанется другим заметным играм.

Честно говоря, я думал, что это будет Alan Wake 2. Я еще не играл в нее, но видел все разговоры о ней. Я видел, что люди были в восторге от нее. Поэтому я решил, что это будет Alan Wake 2, а если не Alan Wake 2, то The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Другая причина удивления Винке заключалась в том, что игры, подобные Baldur's Gate 3, не часто получают награды, которые иногда перекочевывают в сторону "кинематографических" блокбастеров.

Я не думал, что такая игра, ориентированная на ПК, как BG3, с хардкорными ролевыми механиками, сможет добиться такого успеха.
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24
Комментарии: 24
Ваш комментарий
Wolfenstein

заслуженно , одна из лучших игор , что выходили за последнее время

4
nemezzzz

Забавно, но проходить БГ3 было легче, чем второго Алана Вейка
Не с точки зрения сложности, а в плане усидчивости.

4
Adalat

Не знаю я не смог даже посидеть и 3 часов, игра дно не знаю чё там такого нашли, сюжетка вообще для галочки сделан

-8
nemezzzz Adalat

Забавно, но в другой статье я видел коммент от вас, буквально слово в слово повторяющий этот
Ваше мнение очень важно и, если его транслировать под каждой статьей, то его оценят больше людей

2
Koegorn nemezzzz

Мнения конечно бывают разные, но обо всем говорит фраза "игра - дно, поиграл 3 часа"))))

1
I love my computer

Хардкорная? Где? Благодаря тупейшему ии, игра изи проходится.

Наибольшая сложность возникла с идиoтским рюкзаком, лол

2
-zotik-

Да рюкзак это вообще кошмар

0
NIGERША

Я бы с радостью оценил Baldur's Gate 3, но видима я настолько тупой что даже не могу пройти первую битву в начале игры.

0
UnderstatedFrey

Ту, с демоном? Проходить её не обязательно. Просто всей пати пробегаешь до руля и активируешь его.
Хотя если завалишь демона, залутаешь неплохой меч.

3
nemezzzz

Если вы о битве с бесами - у вас проблемы
Если про битву с командиром чертей после комнаты с Шадоухарт - побеждать его не обязательно. Достаточно добежать до панели управления и активировать ее

2
Fenharell

Видимо да, там 0 проблем вообще

0
Protocol10

игра хорошая, если оценивать без розовых фанатских соплей, то на крепкие 7 из 10, но и алан 2 тоже на 7 из 10. Обе игры одинаково неплохи, но в разных жанрах.

0
Fenharell

Алан просто скучный в плане геймплея очень

1
Morpex333

Как по мне , так game awards, несмотря на его спорность в некоторых номинациях , будет гораздо показательнее. На то есть множество причин, но главная заключается в том, что на момент проведения golden joystick тот же главный конкурент AW2 вышел как всего две недели. Сейчас же у них по восемь номинаций и, в принципе, все предсказуемо кроме той, где вручат игру года. У каждой игры есть и минусы и плюсы, а как решать будут организаторы вообще неизвестно

0
Xndr DeKoz

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - слишком нишевая для игры года

0
bohdan2015

К сожалению и на Game Awards победит.

0
TAPAKAH222

Ой, а мы ещё и скромные, да. Посмотрите, какие мы скромные. Ну-ка, все смотрите на то, какие мы скромные...

-2
A E

хорошая игра заслуженно получает хвалебные отзывы и получает премии.
бездушное повесточное гогно в пролёте.

-5
UnderstatedFrey

Тебе бы в дельфийские оракулы... Умеешь давать двусмысленные ответы, которые понравятся всем.

0
A E UnderstatedFrey

так и живём

-1
Авраам Линкольн

Повестка зарешала! В Балде Гея 3 ее больше, чем во всех остальных играх (вместе взятых) номинированных на "Игру года". Вот и вся математика!

-5
Madiark

При этом этой повестки даже больше чем в Алан Уэйк 2, в балдуре засилье фемок и лезбух на каждый сантиметр

1
UnderstatedFrey Madiark

Ну тогда и скайрим можно назвать повесточным. Очевидно, что Серану и Лидию добавили, чтобы угодить меньшинствам. Вот в чём Серана- не Эбби?

-2
Madiark UnderstatedFrey

Сравнил ж.опу с пальцем

0