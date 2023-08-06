Автор Baldur's Gate 3 рассчитывал увидеть не более 100 000 одновременных игроков, а их число уже более 740 000

Вчера Свен Винке (Swen Vincke) из Larian опубликовал твит, в котором сообщил про большое количество одновременных игроков. По его словам, он такие показатели стали полнейшим сюрпризом и до выхода игры сказал IT-специалистам, что ожидает не более 100 000 одновременных игроков.
Сейчас этот разрыв еще больше увеличился. Сегодня количество игроков уже превышает 740 тысяч, обогнав такие игры, как DOTA 2, Rust, Apex Legends, GTA 5 и PUBG. Заметьте, речь идет об однопользовательской нишевой ролевой игре.
Кроме того, Baldur's Gate вошла в десятку лучших игр в истории Steam. В настоящее время она находится на 9-м месте, находясь в опасной близости от 879 308 игроков Hogwarts Legacy, рекордной отметки, достигнутой в начале этого года. Выше этих двух позиций находятся New World, Elden Ring, Cyberpunk 2077, Dota 2, Lost Ark, CSGO и PUBG. Из первой десятки только четыре одиночные игры, остальные - MMO или PvP.
Baldur's Gate 3 - это масштабная ролевая игра с открытым миром от создателей серии Divinity: Original Sin. Игра вышла на ПК еще 3 августа и оказалась большим хитом - игроки по всему миру хвалят её и разработчиков. Версия для PlayStation 5, тем временем, немного отложена до 6 сентября, а версии для Xbox Series X и S остаются без даты выхода (подробнее о задержке Baldur's Gate 3 на Xbox здесь).
В интервью Винке сказал, что, по мнению разработчиков, стандартное прохождение Baldur's Gate 3 занимает от 75 до 100 часов. Однако игроки, которые хотят "сделать все", должны рассчитывать на удвоение этой цифры. Мы пока не знаем, каковы точные цифры продаж Baldur's Gate 3, выходящей только на ПК, но на момент раннего релиза продажи превысили 2.5 млн копий.
Прекрасно когда так, чаще всего наоборот, разработчики выпустят какую-нибудь фигню, да ещё багами и тормозами, а потом удивляются - "А почему в нашу игру никто не играет? Мы ожидали большего". А тут всё правильно выпустил прекрасную игру - получи высокие продажи.
Хорошая игра получилась, надеюсь ради работяг с ниже средними комплектующими они ещё будут пилить патчи с оптимизацией, которая итак находится в неплохом состоянии.
Понимаю тебя, сам сижу на GTX950 2015года.
И еще понимаю, что улучшаю комп, не когда "пора", а под игры в которые буду играть тысячи часов. Такими была Цива 5 и XCOM 2.
Сейчас - Age of Wonders 4 и Baldur's Gate 3.
Сам наступаю на жабу и планирую апгрейд, под любимые игры)
У меня GTX 1060 3GB, и ОЗУ 8гб, не знаю че и делать))
1 подключить флешку в USB на 16-32гб как оперативку (если стоИт DDR2-3). мне помогало.
2 поставить SSD, если нет еще. Файл подкачки будет быстрым и снимет фризы.
Это 2 дешевых варианта, которые существенно ускорят комп
Я согласен, разработчики, должны делать оптимизацию, ну тут ты уже виноват, может пускай тогда делают вообще на все выпущенные видео карты, игры? На 1070 все хорошо работает, Ультра - высокие почти все, тени на средние, ну поставил еще AMD FSR1/0 Ультра качество. 75 фпс(как моник)
обязательно заглажу свою вину и куплю 4060ti))
Зачем так прибеднятся? хайп вокруг игры был очень заметен за месяц до релиза.
Скромность сестра таланта.
Хайп само собой был, но на самом деле его было не так много. Просто местные ПГ-шные индивидуумы делили каждую даже самую незначительную инфу на несколько и растягивали по времени.
Поэтому создавалось впечатление, что каждый утюг только о не и говорит.
Дикий хайп был только на ПГ, ибо спамеры получали не мало бонусов, от каждого поста в стиле "В БГ3 БУДЕТ НА СПАУНЕ 2 СТУЛА, А НЕ 1 КАК РАНЬШЕ".
Говорили про медведя только и как уже создали хорошую игру, не пройдя ее при этом, то есть речь не о существующем, но значимом.
Игра хорошая, спору нет. Но я дропнул часов через 10. Слишком душит днд система, дивинити была в разы лучше. Понимаю что игры немного разные, но видать настолько "классические" игры не для меня. Душно и в основном скучно. Но явно видно что над игрой работали, а не языками мололи как сейчас принято.
Да, понимаю тебя, игра именно что попытка в перенос настольного экспириенса на игровые системы и на дивинити это едва похоже. Мне лично дико вкатывает, но я человек кучу лет игравший в DnD, а сейчас нет возможности и BG3 для меня своеобразная отдушина.
Астрологи объявили неделю Baldur's Gate 3.
Количество умных комментариев на playground.ru выросло вдвое
Хех..
Подскажите знающие игроки по этой игре, почему когда я одеваю некоотрые доспехи то юзать магию уже нельзя, тупо как то получается, может есть мод или обходной путь этого всего?
Значит твой перс не имеет навыков в обращении с этой броней. Если ты ставишь на мага тяж броню, например
маги юзают только ткань, лёгкую среднюю и тяжёлую нет) Но вроде на 4лвл в чертах можешь выбрать, но это было бы глупо)
Во-во. Я тоже ставку на максимум 200к ставил. Не один я такой, был.
Трудно начинать сначала когда уже многое знаешь,но все-равно интересно)
ой ну они уж совсем лукавят
Ну а че тут. Вполне ожидаемо. Годноты с каждым годом выходит все меньше и меньше. Радует лишь инди да некоторые старички в индустрии. А игры крупных корпораций вообще не стоят потраченного на них времени и уж тем более средств.
786,651 в игре - - -
меня больше интересует, сколько игроков пройдут до конца- я уже молчу обо всех ачивках)
Вообще не понятно что в этой игре люди находят. Ну, кроме секса с медведем конечно же.
да уж ...уже 10 из 10 наставили . Алеши даже пролог не прошли , в городе 0 фпс но никого это не волнует )
Скинь свои системки и фпс в игре)
Меня больше вымораживает управление мышкой которое они вернули с начала рд, а именно то что экран мыхой можно двигать только после прожатия кап wasd или стрелок и это практически после любого действия, на фига это было возвращать, надеюсь исправят)
Игра на 10 из 10, но только не для Алеш. Я ещё давным-давно говорил, что половина удовольствия от игры это нахождение в материале, если ты не просто слышал про DnD пятой редакции, да ещё к тому же любишь партийки, а CRPG 90-00 для тебя классика, то игра пойдет как по маслу. Ибо она очевидно не сюжетно-ориентированная ролевка по типу Dragon Age, да даже не обычная партийка, это именно что попытка в адаптацию настольной игры для пк и консолей с кучей условностей и вещами которые все хотят видеть, но не все способны оценить с подобной подачей (по типу нелинейности, квестдизайна и прочего).
А техническая часть как всегда у ларианов туда-сюда, видно, что игра сырая и дело не только в оптимизации, багов и без нее хватает, но тут мы скорее стали частью большого бетатеста, что тоже паршиво, но лучше, чем наглухо сломанная игра, которую никто и никогда нормально не починит. Да и из всех технических проблем хуже всего те, которые руинят квесты, что куда больший косяк, нежели 0 фпс в большой и детализированной локации.
А когда город начинается? Я 30 часов только отыграл, где он там?
Вот это я боюсь, вчера в рощу заходил падало за 50фпс, что там буде во вратах я страшно
Да уж людишки больны навязывание радужной идиологии отравило их мозг раз такой кал вызывает интерес да их мало но они среди нас
Согласен на 100%, лучше играть в Фифку, Кал оф Дьюти, и т.д. За конвейером будущее по-любому. Ты серьезно? Назви игры которые тебя интересуют?
Пошаг для аутистов.
Играю на средней сложности, пока что бои проносятся на изи. Больше времени уходит на ожидание своего хода, аж зевать охота.
только дискриминируя людей, вы чувствуете свое превосходство?
Игра гадость, вообще не понимаю хайпа. Изометрия - отвращение, пошаговые бои - блевота. Забыть как страшный сон, желаю ей грандиозного провала.
К чему ты высираешь подобные комменты? Если тебе не нравится подобный жанр игры, то это не означает, что игра гoвно. Кому то шутеры не нравятся, файтинги, слешеры, обычные «рпг» типо ведьмака, скайрима и прочего, но это не означает, что игры блевота
Ни хейтер ни капли. Бесезда ботов нагоняет перед выходом калфилда, чтобы "убить" потенциональную игру года.
Лол а причем тут старфилд
Да хз. Он же через месяц выходит и тоже будет бороться за "игру года". Конкуренция.
а ты уверен, что он через месяц выйдет, без переноса, учитывая, что рекламы нет, и майки тонко намекают о скромных продажах (провале)
Чтож. Вчера прохождение закончил. Уверенный среднячок на 5 из 10 неуклюже пытающийся быть похожим на серию BG. Местами довольно скучно и нудновато, что приходится себя пересиливать, вобщем ждем драгон эйдж новый, вот там будет настоящий эпик, а не пошаговое уныние.
Ты вчера сказал, что вчера прошел. Завтра тоже скажешь, что вчера прошел?
Да это клоун местный, не обращай внимания
Вон оно что. Буду знать))
то на днях прошёл то вчера то вчера но 5 августа, это как вообще? вчера это перед 5.08 как я понимаю это 4е, 4го релиз игры был. вобщем я запутался.....ты прошёл с 4 по 6? и как сюда интегрировать - на днях? :)
Ну да, если все проскипать то так оно и будет, а иначе я не знаю как можно было ее пройти за три дня...