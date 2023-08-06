Автор Baldur's Gate 3 рассчитывал увидеть не более 100 000 одновременных игроков, а их число уже более 740 000 ©

Вчера Свен Винке (Swen Vincke) из Larian опубликовал твит, в котором сообщил про большое количество одновременных игроков. По его словам, он такие показатели стали полнейшим сюрпризом и до выхода игры сказал IT-специалистам, что ожидает не более 100 000 одновременных игроков.

Сейчас этот разрыв еще больше увеличился. Сегодня количество игроков уже превышает 740 тысяч, обогнав такие игры, как DOTA 2, Rust, Apex Legends, GTA 5 и PUBG. Заметьте, речь идет об однопользовательской нишевой ролевой игре.

Кроме того, Baldur's Gate вошла в десятку лучших игр в истории Steam. В настоящее время она находится на 9-м месте, находясь в опасной близости от 879 308 игроков Hogwarts Legacy, рекордной отметки, достигнутой в начале этого года. Выше этих двух позиций находятся New World, Elden Ring, Cyberpunk 2077, Dota 2, Lost Ark, CSGO и PUBG. Из первой десятки только четыре одиночные игры, остальные - MMO или PvP.

Baldur's Gate 3 - это масштабная ролевая игра с открытым миром от создателей серии Divinity: Original Sin. Игра вышла на ПК еще 3 августа и оказалась большим хитом - игроки по всему миру хвалят её и разработчиков. Версия для PlayStation 5, тем временем, немного отложена до 6 сентября, а версии для Xbox Series X и S остаются без даты выхода (подробнее о задержке Baldur's Gate 3 на Xbox здесь).

В интервью Винке сказал, что, по мнению разработчиков, стандартное прохождение Baldur's Gate 3 занимает от 75 до 100 часов. Однако игроки, которые хотят "сделать все", должны рассчитывать на удвоение этой цифры. Мы пока не знаем, каковы точные цифры продаж Baldur's Gate 3, выходящей только на ПК, но на момент раннего релиза продажи превысили 2.5 млн копий.